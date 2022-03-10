Cubanos protestan en embajada de Panamá por implementación de visa

Más de 400 cubanos, muchos de ellos con pasaportes y boletos de avión, se reunieron el miércoles en la embajada de Panamá en La Habana para protestar tras la implementación de nuevos requisitos de visa, en medio de una ola de migrantes que esperan pasar por el país centroamericano con rumbo norte a Estados Unidos.

Varios de los manifestantes dijeron a Reuters que ya habían reservado vuelos para los próximos días y se habían despertado esta mañana con la decisión de Panamá de exigir una visa de "tránsito" para cualquier cubano que llegue al aeropuerto de la ciudad de Panamá.

Anisley Peña lloraba junto a su hijo Densel, de 9 años, justo afuera en la puerta de la embajada. Los dos viajarían a Panamá y luego en un vuelo de conexión a Nicaragua el miércoles por la tarde. Ahora sus planes estaban en un limbo, añadió.

"Estoy desesperada. Tenía que estar en el aeropuerto a las 10 de la mañana y mírame aquí sin una noticia ni nada. Es el cumpleaños de mi niño", señaló.

"Queremos una respuesta, queremos una respuesta", coreaban los cubanos detrás de un cordón policial. El personal de la embajada dijo al grupo que se proporcionaría más información a aquellos con próximos vuelos en horas de la tarde.

La embajada les dijo a los pasajeros con vuelos programados a Panamá entre el 13 de marzo y fin de mes que vuelvan a reservar para una fecha posterior para tener tiempo de solicitar la visa con costo de 50 dólares.

Más tarde, el Servicio Nacional de Migración de Panamá emitió un comunicado diciendo que la medida fue adoptada para garantizar "seguridad y control" en relación con los cubanos que transitan por Panamá hacia otro destino o para regresar a su país.

#ULTIMAHORA | Cientos de cubanos se acercan a la embajada de Panamá en Cuba después de que este país estableciera el visado de tránsito para nacionales de la isla, lo que refleja la grave crisis migratoria creada tras la decisión de Nicaragua de abrir sus fronteras a cubanos. pic.twitter.com/7aoDaQ5lvg — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) March 9, 2022

Vuelos para salir de Cuba

La demanda de los vuelos desde La Habana a ciudades de América Central se ha disparado luego de que Nicaragua eliminó en noviembre los requisitos de visa para los cubanos. Esto abrió una nueva vía para la migración al norte de México y Estados Unidos.

La mayoría de los vuelos directos están agotados, dejando los viajes de varias escalas a través de varios países vecinos como única opción para muchos viajeros.

El cubano Frank Eduardo dijo que había reservado un vuelo para el 21 de marzo y que no se movería de las puertas de la embajada hasta que tuviera claridad sobre sus planes de viaje.

"Aquí dicen por el televisor que quieren una migración correcta, que nadie se tire en lancha (para llegar a Estados Unidos). Eso es lo que queremos, una migración ordenada, y necesitamos una respuesta. Esto no es un juego", agregó.

Una decisión similar de la vecina Costa Rica de imponer un requisito de visa de tránsito a los cubanos provocó que cientos de personas se reunieran en la embajada de ese país en La Habana a fines de febrero.

La economía de Cuba se ha visto afectada por el incremento de las sanciones de Estados Unidos y la pandemia de COVID-19. La escasez generalizada de alimentos, medicinas y otros bienes ha influido en una creciente migración de cubanos en los últimos años.