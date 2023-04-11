El gobierno de Estados Unidos opera una base militar donde encarceló a personajes relacionados con su “guerra contra el terrorismo”. Lejos de tener a estas personas presas en alguna sede en suelo norteamericano, los encerró en un área fuera de su jurisdicción judicial. Se trata de la instalación en la Bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba, de 116.5 kilómetros cuadrados.

Aunque la administración estadounidense tiene décadas ocupando esa región cubana, la prisión de Guantánamo abrió sus puertas el 11 de enero de 2002, en el mandato del entonces presidente George W. Bush. Al menos 779 personas han estado detenidas en dicho centro de reclusión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Por qué Estados Unidos tiene una cárcel en Cuba?

Estados Unidos inició una cárcel en las instalaciones de Guantánamo a raíz de los ataques terroristas ocurridos en suelo norteamericano el 11 de septiembre de 2001, cuando individuos ligados a la organización Al-Qaeda secuestraron y estrellaron aviones comerciales contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y otra aeronave terminó por caer en un campo en Pennsylvania.

El gobierno norteamericano pensó que mantener a los detenidos, calificados como “combatientes enemigos” fuera del territorio estadounidense “privaría a las cortes federales de jurisdicción respecto de las denuncias” realizadas por los reclusos, señala la CIDH. Sin embargo, dicha premisa fue revocada por las cortes estadounidenses.

La misma dependencia internacional señala que, con base en información oficial, sólo el 8% de los detenidos fueron identificados como “combatientes” de Al-Qaeda o del régimen Talibán. Además, 93% de los reclusos no fueron capturados por fuerzas estadounidenses, sino que resultaron entregados a cambio de recompensas. Únicamente el 1% de la totalidad de población carcelaria en Guantánamo recibió sentencia por parte de una comisión militar, es decir, ocho personas.

Hasta el año 2022, la cárcel de “Gitmo”, como también es conocida, alberga a 31 hombres musulmanes, la mayoría sin cargos levantados en su contra y ninguno de ellos recibió un juicio justo, de acuerdo con Amnistía Internacional.

A small group of protesters could be seen outside the U.S. Capitol in Washington, D.C. on Wednesday demonstrating against the U.S. Guantanamo Bay prison camp. pic.twitter.com/5MWO3g4X3S — CGTN America (@cgtnamerica) April 5, 2023

¿Por qué Guantánamo está bajo el control de Estados Unidos?

En 1903, Estados Unidos brindó ayuda a Cuba con el fin de independizarse de España. Por ello le brindó ayuda militar, con un precio reflejado en la Enmienda Platt, incluida en la primera Constitución cubana, la cual permite que la isla ceda partes de su territorio a favor de la Unión Americana.

Por ello, el 16 de febrero de 1903, el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt y el líder cubano Tomás Estrada firmaron un documento para que EU administrara dos territorios: Guantánamo y la Bahía Honda. El segundo no se hizo efectivo, pero la renta por el primero quedó fijada en la suma de dos mil dólares.

Presos famosos en la cárcel de Guantánamo

La cárcel de Guantánamo ha recibido a diversos presos conocidos por sus presuntas relaciones con acciones de terrorismo contra Estados Unidos. Algunos de ellos presuntamente formaron parte de Al-Qaeda, organización terrorista liderada por Osama Bin Laden.

The Pentagon just announced the next batch of pre-trial proceedings at Guantanamo for 9/11 architect Khalid Sheik Mohammed, coming btwn September 6-17.



Pre-trial. Still.



He was arrested 18 years ago. pic.twitter.com/CjmnKmuh8A — Kevin Baron (@DefenseBaron) July 6, 2021