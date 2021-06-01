VIDEO: Balseros cubanos huyen de isla y arriban a Miami, Florida

Un grupo de balseros cubanos fueron vistos y grabados por visitantes cuando llegaron a una playa en Miami, Florida, tras navegar por varios días; los videos de su arribo fueron compartidos a través de la plataforma TikTok.

El periodista Yusbany Pérez compartió el video del momento en que un grupo de más de 10 cubanos balseros llega a la playa de Key Biscayne, en Miami-Dale.

En el video, captado el lunes pasado, se observa que la embarcación aún se encuentra en el agua y los cubanos de inmediato saltan al agua y comienzan a correr hacia la vegetación que hay en la playa de Miami.

Varios de los balseros llevan mochilas con sus pertenencias y otros más llevan botellas de plásticos que usan como flotadores para nadar, en caso de que la rudimentaria embarcación naufrague en las aguas de Miami.

Los visitantes de la playa de Miami observan cómo los cubanos se mimetizan entre ellos para evitar ser detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos y devueltos a la isla.

Aumenta migración de cubanos a Miami por pandemia

En las últimas semanas, se ha registrado un aumento en la migración de cubanos al sur de Florida, quienes llegan a través de embarcaciones como balsas. Las causas por las que migran son debido a la pandemia y a la situación económica por la que atraviesa Cuba.

Medios de Miami indicaron que hasta el momento se desconoce el lugar de la isla en que partieron los cubanos, así como su identidad.

Desde el pasado 1 de octubre y hasta el momento se estima que alrededor de 323 balseros han sido interceptados por autoridades de Estados Unidos, una cifra que se considera la más alta desde que se suspendió la política de pies secos/pies mojados en enero de 2017.

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En los comentarios del video de los cubanos llegando a la playa de Miami, los usuarios agradecen que hayan llegado con bien, ya que en las últimas semanas se han registrado varios naufragios y desapariciones de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

El caso más reciente es el de la desaparición de 10 balseros cubanos, cuya búsqueda fue suspendida durante el fin de semana pasado por la Guardia Costera tras un patrullaje que duró más de 50 horas ininterrumpidas.

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