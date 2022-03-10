Cubrebocas, aliado en las escuelas para mitigar el COVID

Un estudio presentado por la Academia Americana de Pediatría (AAP) reveló que el uso de cubrebocas en las escuelas disminuyó la propagación del COVID.

Según el estudio, las escuelas, que en Estados Unidos, mantuvieron la regulación sobre el uso de cubrebocas obligatorio registraron un 72% menos de propagación del COVID que aquellas donde el uso de cubrebocas era opcional.

Two years into the pandemic, we reflect on everything pediatricians have done and continue to do for children. Thank you. Our video: https://t.co/0wNv1yzkXP pic.twitter.com/zu1w1HacOM — American Academy of Pediatrics (@AmerAcadPeds) March 7, 2022

Estudio de APP concluye que el cubrebocas reduce COVID en escuelas

La AAP aconseja a las familias considerar el uso de cubrebocas para sus hijos con necesidades especiales de atención médica y aquellos que son demasiado pequeños para ser vacunados, aún cuando las autoridades de salud ya han flexibilizado la orden de su uso en gran parte del país.

De acuerdo con las nuevas pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), más del 70% de los estadounidenses viven en comunidades donde ya no se recomienda el uso de cubrebocas.

Para determinar el comportamiento de los contagios en las escuelas, el estudio analizó datos de 61 distritos escolares en nueve estados en el otoño de 2021, cuando predominaba la variante COVID delta.

El estudio explicó que los distritos tuvieron que realizar un rastreo de contactos y determinar si el COVID se adquirió en la comunidad o en la escuela.

Los datos incluyen alrededor de 1,1 millones de estudiantes y 157.000 miembros del personal de las escuelas.

Durante el período de estudio, los alumnos y el personal tuvieron 40.601 infecciones por COVID adquiridas en la comunidad y 3.085 adquiridas en las escuelas.

La tasa de casos transmitidos en las escuelas fue 3,6 veces mayor en las escuelas con cubrebocas opcional en comparación con las escuelas donde el cubrebocas era obligatorio.

El estudio sostiene que el uso de cubrebocas es un "esfuerzo crítico de mitigación" para ayudar a los niños a asistir a las escuelas de manera presencial y segura cuando las tasas de infecciones por COVID son altas.

