Murió el Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años; estaba muy enfermo

Joseph Aloisius Ratzinger, conocido por ser el Papa Emérito Benedicto XVI, murió hoy a los 95 años de edad; de acuerdo con el Vaticano, su estado de salud se agravó en los últimos días debido a su avanzada edad.

El Papa Francisco dio a conocer durante una audiencia general que su predecesor estaba muy enfermo y pidió oraciones para el expontífice.

“Pido una oración especial para el Papa Benedicto XVI que en el silencio está sosteniendo la Iglesia y recordar que está muy enfermo, y pido al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final”, declaró.

Sin embargo, Joseph Ratzinger murió hoy a los 95 años de edad, será recordado por haber sido el primer pontífice en 600 años que renunció a su cargo.

Desde su retiro en 2013, el Papa Emérito Benedicto XVI vivió en un monasterio en la Ciudad del Vaticano y poco se supo de él desde entonces, ya que casi no se dejaba ver en público.

#ÚLTIMAHORA 🚨 El Papa Emérito Benedicto XVI fallece a los 95 años.



Así lo informó el director de la oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.



Descanse en paz, Joseph Ratzinger. pic.twitter.com/lmmUy2rFgI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2022

¿Quién era el Papa Emérito Benedicto XVI?

Joseph Ratzinger nació en Alemania el 16 de abril de 1927, decidió comenzar su formación como sacerdote durante la represión nazi a la Iglesia, luego de ver cómo un soldado golpeaba al párroco de su región antes de iniciar la misa.

En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Ratzinger fue enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. Posteriormente estudió filosofía y teología en la Escuela superior de filosofía y teología de Freising y en la universidad de Munich.

Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951. El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Munich y Freising.

El 19 de abril de 2005, se convirtió en el Papa Benedicto XVI para suceder a Juan Pablo II tras su muerte en ese mismo año. Fue el hombre más longevo en convertirse en Papa.

“Con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible se proporcionará mayor información”. Informa el Director de la oficina de Prensa vaticana pic.twitter.com/BrQ6UciuiL — Vatican News (@vaticannews_es) December 31, 2022

Renuncia del Papa Emérito Benedicto XVI

Tras siete años al frente de la Iglesia Católica, el Papa Emérito Benedicto XVI sorprendió al mundo al anunciar su renuncia al cargo el 11 de febrero de 2013.

En ese momento, el Papa Emérito aseguró que su decisión se debía al declive de sus capacidades físicas y mentales debido a su edad. Sin embargo, mucho se habló sobre que las razones reales eran otras.

Ello debido a que la renuncia de Benedicto XVI ocurrió en medio de varios escándalos que salpicaron al Vaticano, como el famoso Vatileaks y las acusaciones de abuso sexual.

