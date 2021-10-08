Localizan cuerpos de migrantes haitianos en estado de descomposición

Autoridades guatemaltecas localizaron tres cadáveres en estado de descomposición en un terreno boscoso en Suchitéquez, Guatemala; los cuerpos pertenecían a dos hombres y una mujer, quienes presuntamente eran migrantes haitianos. No obstante, ninguno presentaba señales de violencia.

Las primeras investigaciones apuntaron a que se trataba de migrantes haitianos que murieron por inanición, tras viajar a pie durante varios días buscando conquistar el sueño americano; sin embargo, la falta de agua y alimento pudo haberles provocado la muerte.

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Fiscales del ministerio público trasladaron los cadáveres a la sede del INACIF en esa región para continuar con la necropsia y establecer el proceso que se llevará a cabo para la identificación de los cuerpos, a través de los procesos forenses correspondientes.

Autoridades fronterizas de Estados Unidos advirtieron a los migrantes sobre los riesgos de cruzar ilegalmente la frontera, incluído el abandono por parte de los coyotes, luego de que agentes del Río Valley encontraran los cuerpos de cinco personas. Se especuló que fueron asesinadas con armas de fuego al querer cruzar con el apoyo de coyotes.

|Azteca Guatemala

En Tamaulipas aseguran a migrantes haitianos en un tráiler

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardía Nacional aseguraron en un retén militar a 652 migrantes que viajaban en tres tráileres de doble semirremolque en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Mujeres, hombres y niños, provenientes de diversos países de Centroamérica, fueron detectados en el retén de la Sedena instalado en el kilómetro 52 de la carretera Victoria-Monterrey.

Las autoridades indicaron que se identificó a 564 migrantes de Guatemala, 39 de Honduras, 20 de El Salvador, 28 de Nicaragua y uno de Belice. De esa cantidad, 197 son menores que viajaban solos.

Los migrantes partieron de la ciudad de Puebla e intentaban llegar a Monterrey, quienes quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración; mientras que las cuatro personas detenidas serán presentadas ante un juez para deslindar responsabilidades.

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