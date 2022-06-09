Cumbre de las Américas: Joe Biden llama a trabajar juntos

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio un mensaje este jueves en la Cumbre de las Américas, donde llamó a los presidentes de la región a trabajar juntos para salir de la pandemia y enfrentar los retos en común, como la migración.

“Tenemos una oportunidad de encontrar maneras para hacer mejor las cosas para nuestra gente trabajando juntos”, dijo JoeBiden en la Cumbre de las Américas.

Añadió que trabajar con los presidentes de centro, sudamérica y el Caribe resulta importante para Estados Unidos porque son parte importante de la región y fundamentales para su crecimiento.

"Mi intención es intensificar la relación con el Caribe. Y lo digo sinceramente, ustedes son sumamente importantes para nosotros en todos los sentidos, y espero que seamos importantes para ustedes”.

Happening Now: President Biden delivers remarks at the opening plenary of the Ninth Summit of the Americas. https://t.co/u7Iahg0lB3 — The White House (@WhiteHouse) June 9, 2022

Joe Biden aprovechó su participación en la Cumbre de las Américas para anunciar un fondo de 645 millones de dólares para abordar la inseguridad alimentaria en la región y aumentar la capacidad de desastres, así como los "históricos flujos de migración".

Joe Biden pide en la Cumbre de las Américas trabajar contra la migración

En su mensaje en la Cumbre de las Américas, también habló sobre el problema de migración que azota a toda la región de América Latina, por lo que pidió a los mandatarios trabajar en conjunto para enfrentar el desafío.

“Cada uno de nuestro países se ha visto afectado por una migración sin precedentes, y creo que es nuestra responsabilidad compartida enfrentar este desafío y enfatizar el mañana compartido”.

Joe Biden dijo que se deben aumentar las oportunidades para una migración segura y ordenada para tomar medidas enérgicas contra los delincuentes y los traficantes que se aprovechan de las personas desesperadas.

“Debemos coordinar acciones concretas específicas para asegurar nuestras fronteras y resolver los desafíos compartidos”, dijo Joe Biden.

El presidente estadounidense anunció en la Cumbre de las Américas que su país está listo para trabajar en sociedad con los gobiernos e instituciones de la región para adoptar compromisos concretos a favor del hemisferio occidental.

“Invito a mis compañeros Jefes de Estado y Jefes de Gobierno de las Américas a unirse a mí para adoptar compromisos hemisféricos concretos que son vamos a avanzar en nuestros esfuerzos para construir un futuro más sostenible, resiliente y equitativo”, concluyó Joe Biden.

