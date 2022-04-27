Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a Cumbre de las Américas

Cuba, Nicaragua y el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguramente no serán invitados a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio en Estados Unidos, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del Departamento de Estado.

"Seguramente no estarán ahí", dijo el subsecretario de Estado Brian Nichols a un grupo de periodistas, al destacar que la Cumbre de las Américas se enfocará en los gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental.

Los comentarios de Nichols marcaron el mensaje más claro hasta el momento sobre los países que se espera sean excluidos una vez que la Casa Blanca anuncie la lista formal de invitados, que dijo que sucedería pronto.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el lunes que Estados Unidos estaba planeando excluir a la isla caribeña de los preparativos de la Cumbre de las Américas, un revés reciente en las relaciones bilaterales después de que ambos tuvieron la semana pasada un primer contacto de alto nivel para tratar asuntos migratorios.

Respecto a Venezuela, Nichols dijo también que era poco probable que hubiera un rol para el Gobierno de Maduro en la próxima reunión de líderes regionales, pero dijo que dependería de la Casa Blanca si decide invitar al líder opositor venezolano Juan Guaidó en su lugar.

Las Cumbres se establecieron en Miami en 1994 y se han organizado cada tres o cuatro años.

Hasta ahora se han realizado ocho cumbres ordinarias: Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Québec (Canadá, 2001), Mar del Plata (Argentina, 2005), Puerto España (Trinidad y Tobago, 2009), Cartagena de Indias (Colombia, 2012), Panamá (2015) y Lima (2018). La única Cumbre de las Américas extraordianria fue celebrada en 2004, con la ciudad de Monterrey, México, como la ciudad anfitriona.

El canciller de México,Marcelo Ebrard,pidió hoy que sean convocadas todas las naciones del hemisferio a la Cumbre de las Américas en los Ángeles,Estados Unidos.Afirmó que #Cuba,Venezuela y Nicaragua deben estar presentes. @cubadebatecu #PeriodicoGiron #Matanzas pic.twitter.com/CgwR8xrduh — Periódico Girón (@PeriodicoGiron) April 27, 2022

Relaciones tensas con países comunistas

Washington ha reconocido a Guaidó como legítimo representante de Venezuela y ha rechazado a Maduro, un socialista, luego de calificar como una farsa su reelección en 2018.

Las relaciones se han mantenido tensas con el Gobierno comunista de Cuba bajo el presidente estadounidense, Joe Biden, cuya administración ha denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos contra residentes en la isla que protestaron en las calles en julio pasado.

Estados Unidos también ha sido cada vez más crítico con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, un exguerrillero marxista, quien ganó un cuarto mandato consecutivo en noviembre tras haber encarcelado a políticos y tomar medidas enérgicas contra los medios más críticos.