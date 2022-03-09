Venezuela libera estadunidenses tras conversaciones con EU

Venezuela liberó a por lo menos un par de ciudadanos estadunidenses encarcelados, en un aparente gesto de buena voluntad hacia la administración del presidente Joe Biden, luego de una visita a Caracas de una delegación de alto nivel de EU y sus conversaciones.

Uno de los prisioneros liberados fue identificado como Gustavo Cárdenas, uno de los seis exejecutivos petroleros de Citgo, arrestado en el año de 2017 y condenados por cargos que el gobierno de Estados Unidos (EU) asegura que fueron fabricados. El otro excarcelado era un cubanoamericano detenido por cargos no relacionados.

Las reuniones, que se efectuaron durante el pasado fin de semana, se centraron no solo en el destino de los estadunidenses detenidos en Venezuela, sino también en la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras de Estados Unidos al país sudamericano, un aliado cercano de Rusia y así llenar el vacío de suministro una vez que Biden prohibió las importaciones de petróleo ruso en respuesta a la invasión de Moscú de Ucrania.

No hubo información inmediata sobre el paradero de los liberados. Washington ha buscado la liberación de al menos nueve hombres, incluidos los llamados "Citgo 6", dos exboinas verdes y un exinfante de marina.

Los liberados son:

🔸Gustavo Cardenas, exejecutivo de Citgo detenido en 2017 bajo cargos de corrupción.

🔸Jorge Fernandez, turista detenido en 2021 por volar un dron acusado de terrorismo.

-EE.UU. no detalla el estado de salud.

-Aún quedan 8 estadounidenses retenido en Venezuela. — Bricio Segovia (@briciosegovia) March 9, 2022

Biden anuncia la liberación de dos estadunidenses detenidos en Venezuela

La delegación estadunidense, la de más alto nivel en viajar a Venezuela en los últimos años, se reunió el pasado domingo con los detenidos en una prisión de Venezuela. El enviado de rehenes de Estados Unidos, Roger Carstens, era parte del grupo y se cree que se quedó para finalizar la liberación.

La liberación siguió a las conversaciones en Caracas el sábado mientras la administración Biden buscaba formas de evitar el impacto del aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos (EU) provocado por la operación militar especial del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania y los esfuerzos de Occidente para castigar a Moscú por ello.

Welcome home Gustavo and Jorge Alberto. Jorge, José Luis, Tomeu, José, Alirio, and Matthew- don’t lose faith - we still have work to do. https://t.co/IKGgtf3DY7 — U.S. Special Presidential Envoy Roger D. Carstens (@StateSPEHA) March 9, 2022

Biden prohíbe importación de petróleo, gas y energías de Rusia

Cabe recordar que el Presidente Biden anunció una prohibición de Estados Unidos (EU) sobre el petróleo de Rusia y otras fuentes de energía, intensificando una campaña de presión sobre Moscú. Dichas medidas podrían aumentar aún más los precios de la gasolina para los consumidores estadunidenses, lo que agregaría nuevas presiones inflacionarias.

El compromiso con el Presidente Maduro, un adversario de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, también tenía como objetivo evaluar si Venezuela está preparada para distanciarse de Rusia.

Pero la administración de Biden enfrentó fuertes críticas en el Congreso en Washington por su acercamiento a Maduro, quien está bajo sanciones de EU por abusos a los derechos humanos y represión política.