EU y Cuba sostendrán conversaciones migratorias de alto nivel

Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán el jueves en Washington para discutir sobre migración, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Estas serán las conversaciones formales de más alto nivel entre Washington y La Habana desde que el presidente Joe Biden asumió la presidencia, el año pasado.

La reunión ocurre en un momento en que el gobierno de Estados Unidos está lidiando con un número creciente de migrantes que intentan cruzar la frontera desde México, de los cuales los cubanos constituyen una parte cada vez mayor.

La tensión entre Estados Unidos y Cuba por la represión del gobierno socialista contra las protestas, las continuas sanciones de Estados Unidos a la isla y otros temas han dificultado que los países cooperen en desafíos como la migración irregular.

La delegación cubana estará encabezada por el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, dijeron dos fuentes. Se espera que se reúnan con altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y posiblemente con otras agencias.

Washington quiere que Cuba acepte más deportados entre el número récord de cubanos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, afirmaron un funcionario estadounidense y otra fuente bajo condición de anonimato.

Cuba sostiene que aboga por una migración legal, ordenada y segura. Y ha culpado a Estados Unidos por el alza de la migración irregular al decir que las sanciones de la era de la Guerra Fría y la decisión de cerrar su sección consular en La Habana alientan a los cubanos a buscar rutas más riesgosas fuera de Cuba.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el mes pasado que una vez más comenzaría a procesar algunas visas para cubanos en La Habana para empezar a reducir el retraso, luego de una pausa de cuatro años aunque el avance ha sido lento.

Compartimos artículo “La migración cubana hacia el exterior en las políticas de Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden” que explica cómo inciden las políticas imperialistas contra #Cuba 🇨🇺 en su migración.



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Aumento de migrantes cubanos irregulares

"Hemos visto un aumento significativo de inmigrantes cubanos irregulares hacia Estados Unidos, tanto por vía terrestre como marítima", dijo un portavoz del Departamento de Estado en respuesta a las preguntas de Reuters.

"Los cubanos ocupan actualmente el segundo grupo más grande que llega a la frontera suroeste de Estados Unidos", señaló.

El portavoz se negó a confirmar la reunión planeada, pero dijo que "nos involucramos regularmente con funcionarios cubanos en temas de importancia para el gobierno de Estados Unidos, como los derechos humanos y la migración".

El gobierno cubano no respondió de inmediato a preguntas de Reuters.

Las conversaciones del jueves, sin embargo, parecen estar en un nivel más alto que los contactos formales anteriores desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo el año pasado.

La reunión de Washington está programada apenas un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y sus pares regionales celebren una conferencia sobre migración en Panamá. Cuba no estará presente.

Alejandro Mayorkas, Secretario Nacional de Estados Unidos arribó este lunes a Panamá, para acompañar al Secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken en una gira para promover la migración segura en el continente.#PanamaenDirecto pic.twitter.com/hMhrWdPwBa — Panamá En Directo (@panamaendirecto) April 18, 2022

Estados Unidos vio un número récord de migrantes que intentaron cruzar su frontera con México durante el primer año en el cargo de Biden, mientras las autoridades estadounidenses se están preparando para cifras aún mayores este año.

Nicaragua levantó los requisitos de visa para cubanos en noviembre y muchos residentes de la isla vendieron sus casas y tomaron un vuelo a Managua, con la esperanza de unirse a la "carretera de migrantes" hacia el norte a través de América Central con rumbo a Estados Unidos.

Nicaragua, un aliado regional cercano de Cuba, dijo que la medida tenía como objetivo promover el intercambio comercial, el turismo y las relaciones familiares humanitarias.

Pero al fervor inicial le siguió la frustración, ya que Estados Unidos emprendió un esfuerzo regional para frenar los cruces fronterizos.

No obstante, el número de cubanos detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México se disparó a 16,531 en febrero, el total más alto registrado en un solo mes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El promedio de cubanos encontrados en la frontera en siete días aumentó de unos 600 el 26 de febrero a 1,300 el 16 de abril, según muestran estadísticas internas de Estados Unidos.