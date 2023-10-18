¡Es hoy, es hoy! El próximo jueves 19 de octubre, Ricardo B. Salinas Pliego cumplirá 68 años de edad y para celebrar su cumpleaños, el Tío Richie, como es conocido por sus seguidores en redes sociales, ha organizado una auténtica pachanga en la Arena CDMX.

La fiesta de cumpleaños de Ricardo B. Salinas Pliego se vivió al máximo, pues el Tío Richie decidió celebrar en grande a lado de sus sobrinos, con carnita asada, bebida y grandes exponentes musicales. El pachangón fue patrocinado por cuenta del empresario para que sus invitados solo se dediquen a festejar, te mostramos cómo se vivió.

¡Felicidades, Tío Richie! Salinas Pliego parte su pastel de cumpleaños

Después de las presentaciones musicales, el presidente de Grupo Salinas procedió con uno de los momentos más emocionantes de la noche: Las Mañanitas y la partida del pastel, a la que estuvo acompañado por su familia e invitados.

La arena CDMX coreaba el nombre de Ricardo B. Salinas Pliego al ritmo de feliz cumpleaños.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche: las Mañanitas y la partida de pastel del Tío Richie (@RicardoBSalinas), acompañado de su familia e invitados en la Arena Ciudad de México.#TioRichieVivaLaLibertad https://t.co/bjph0CANI9 pic.twitter.com/JqJfLoGlvm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

Ricardo B. Salinas Pliego ofrece discurso de cumpleaños

El presidente de Grupo Salinas salió al escenario para ofrecer un imponente discurso ante los cientos de asistentes que lo acompañaron en la Arena Ciudad de México: “Si usted quiere estar de manera diferente, tiene que pensar y ser de manera diferente, eso es lo a mí me inspira a seguir adelante”, enfatizó.

"Si usted quiere estar de manera diferente, tiene que pensar y ser de manera diferente, eso es lo a mí me inspira a seguir adelante".



Palabras de @RicardoBSalinas durante la fiesta de sus 68 años.#TioRichieVivaLaLibertadhttps://t.co/Ez9Veobdki pic.twitter.com/mn0ISggxYp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

¡Casa llena en la Arena CDMX! Así festeja el Tío Richie su cumpleaños

El ambiente en la Arena CDMX se encuentra a flor de piel con la presentación de MYST My Soundtrack, que sorprendió a los asistentes con un gran espectáculo digno de casa llena.

Es algo más que la distanciaaa... que el dolor y la nostalgiaaa🎶



Así se vive el gran ambiente en la @ArenaCdMexico por la fiesta de los 68 años del Tío Richie (@RicardoBSalinas)#TioRichieVivaLaLibertadhttps://t.co/Ez9Veobdki pic.twitter.com/3hVt2tZV5I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

A la par, la familia del festejado también celebraba y cantaba al ritmo de las interpretaciones a lado de Ricardo B. Salinas Pliego, a quien en todo momento se le podía ver con una gran sonrisa.

La familia Salinas unida en el festejo del Tío Richie en la Arena Ciudad de México.



¡Felicidades @RicardoBSalinas!#TioRichieVivaLaLibertad @MLMSalinas @NinfaSalinas pic.twitter.com/rJrZmiZZsm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

Mario Bautista ilumina el escenario en la Arena CDMX

Tal y como lo prometió Ricardo B. Salinas Pliego, al escenario de la Arena CDMX se presentó Mario Bautista para celebrar los 68 años del empresario.

¡Arranca la gran fiesta para celebrar la vida del Tío Richie!



Mario Bautista abre los festejos en la @ArenaCdMexico por los 68 años de @RicardoBSalinas https://t.co/Ez9Veobdki pic.twitter.com/zdN8lDDvLj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

El intérprete de temas como ‘Baby Girl’ fue recibido con un sinfín de aplausos, pues sacudió al público con gran parte de su discografía para festejar el cumpleaños del Tío Richie con todo el ritmo.

Comienzan a llegar los invitados del Tío Richie a la Arena CDMX

En punto de las 17:00 horas comenzaron a llegar los primeros invitados del Tío Richie a la Arena CDMX, listos para disfrutar y bailar hasta que donde los pies aguanten, pero antes de ingresar agradecen al empresario dueño de Grupo Salinas por la convocatoria.

¡Listos pa´l bailongo! 💃🕺



Cientos de personas llegan a la @ArenaCdMexico para festejar los 68 años del Tío Richie (@RicardoBSalinas) y le agradecen la invitación. pic.twitter.com/7Gr2Z4BQsN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

¿Qué sorpresas habrá en la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego?

Ricardo B. Salinas Pliego ha anunciado que durante la celebración de su cumpleaños habrá todo tipo de regalos para sus sobrinos, pues además de la presentación de artistas, como:



MYST My Soundtrack

Mario Bautista

Banda El Recodo

También se espera boletos dobles para el concierto de Luis Miguel: “Solo para quienes estén en la Arena Ciudad de México”, así como la entrega de todo tipo de souvenirs.