De los acordeones a los excesos: El primer año de una Suprema Corte marcada por pleitos y pifias

A un año de la llegada de las y los nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emanados de una cuestionada elección popular marcada por el uso de acordeones y su cercanía con Morena, el balance del máximo tribunal dista del discurso de austeridad con el que asumieron el cargo. La promesa de no dejarse guiar por el dinero se vio empañada desde el inicio con una ceremonia de protesta que costó más de 1.2 millones de pesos, el gasto de casi 300 mil pesos en 12 togas y la polémica asignación de camionetas de lujo nuevas y blindadas, beneficio al que solo renunciaron tras ser exhibidos públicamente.

Más allá de los gastos superfluos y episodios como el uso de las instalaciones para la grabación de promocionales de botanas, el Pleno se ha transformado en un escenario de confrontaciones intestinas y fallos bajo la lupa. Las disputas encabezadas por Lenia Batres, quien no oculta sus aspiraciones para presidir la Corte entre constantes pifias técnicas en sus intervenciones, han dejado al descubierto tensiones por el manejo presupuestal y decisiones cuestionables orientadas a favorecer los intereses del partido en el poder, evidenciando el deterioro institucional en el primer aniversario de la reforma judicial.