VIDEO | Ministra Lenia Batres hace ‘berrinche’ en sesión de la SCJN y señala enemistad hacia ella

El ambiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece que no es del todo bueno, pues la ministra Lenia Batres hizo un señalamiento que no se esperaba.

No es la primera vez que la hermana de Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), está en polémica.

¿Qué pasó ahora con la ministra Lenia Batres en la Corte?

Lenia Batres señaló a sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de tener una animadversión insana contra ella, después de que sus compañeros cuestionaran uno de sus proyectos.

La ministra criticó en un documento el presupuesto de la Corte solicitado para el próximo año y pidió eliminar privilegios en el máximo tribunal y, según ella, su posición provocó la represalia de los demás ministros.

"Originalmente, siete ministros manifestaron estar a favor del proyecto; inexplicablemente, fueron manifestándose, retirando su voto a favor y manifestando voto en contra", expresó Lenia Batres en la sesión.

Más de 6 mil millones de pesos para la Suprema Corte

La Suprema Corte dio a conocer la aprobación de su propuesta de presupuesto para 2027, lo cual se llevó a cabo en sesión privada el pasado 6 de agosto.

Se trata de un monto de 6 mil 104.5 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12.7 % respecto al ejercicio anterior tras haber enfrentado recortes significativos en 2025 y 2026.

El máximo tribunal asegura que 8 de cada 10 pesos solicitados se destinarán a pago de sueldos y prestaciones garantizadas por ley.

Mientras que el resto de los fondos permitirá dar mantenimiento a sus instalaciones, modernizar equipo operativo con más de 20 años de antigüedad e incluir un seguro de gastos médicos mayores para su personal, sin contar a los ministros, dicen, bajo una política de austeridad y eficiencia institucional.

"El Pleno de la SCJN aprobó un anteproyecto de presupuesto de 6,104.5 mdp para 2027, bajo una política de austeridad responsable, eficiencia institucional, respeto a los derechos laborales y cumplimiento de su mandato constitucional", informó en X.

Tarjeta Informativa | El Pleno de la #SCJN aprobó un Anteproyecto de Presupuesto de 6,104.5 mdp para 2027, bajo una política de austeridad responsable, eficiencia institucional, respeto a los derechos laborales y cumplimiento de su mandato constitucional. pic.twitter.com/jsSLZC67Qh — Suprema Corte (@SCJN) August 14, 2026

Lenia Batres, entre pifias y errores en la Suprema Corte

Apenas la ministra Lenia Batres cometió un nuevo tropiezo en la sesión del máximo tribunal del país.

En sesión, cuando se pronunciaba sobre el abandono de dos jurisprudencias relacionadas con el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la ministra se confundió sobre cuáles eran los criterios en discusión.