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Ricardo Torres

Reportero

Ricardo Torres Rivera, reportero especializado en temas de seguridad y justicia con 18 años de experiencia. Estudió la licenciatura en Derecho. Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México 2024.
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Ricardo Torres