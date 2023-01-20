Dani Alves arrestado por la policía en Barcelona, España

Dani Alves ha sido arrestado por la policía en Barcelona, España y llevado a los tribunales para ser interrogado después de ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno de la ciudad.

Alves, quien ha negado la acusación, comparecerá ante un juez.

No está claro si Alves, de 39 años, permanecería bajo custodia policial después de la audiencia.

El futbolista admitió que había estado en el icónico club nocturno de la ciudad Sutton a fines del mes pasado cuando ocurrió el presunto delito sexual.

Las acusaciones de la víctima contra Dani Alves

La presunta víctima le dijo a la policía que la ex estrella del fútbol brasileño y del Barcelona Dani Alves, la tocó debajo de la ropa interior sin su consentimiento en una discoteca de Barcelona, España, la noche del 30 de diciembre.

Un sitio web de noticias español informó a principios de mes que Alves había estado solo durante 47 segundos en un baño en el club nocturno Sutton con la mujer que lo acusó de agredirla sexualmente después de que él se fue.

ABC, el primer periódico en nombrar a Alves, afirmó que supuestamente había puesto sus manos dentro de la ropa interior de una mujer que se dice que bailó en un área VIP del club nocturno con el futbolista y amigas suyas antes de que la siguieran al baño.

Acompañada de sus amigas, la mujer denunció el incidente al personal de seguridad de la discoteca, quienes alertaron a la policía.

Denuncia ante la policía

Los agentes llegaron al lugar y tomaron declaración a la mujer. Ella presentó una denuncia oficial de policía por agresión sexual el 2 de enero.

Alves le dijo a Antena 3 en una entrevista a principios de este mes que estaba en el club con otras personas, pero negó tal comportamiento.

"Estaba bailando y pasándola bien sin invadir el espacio de nadie", dijo. "No sé quién es esta señora... ¿Cómo podría hacerle eso a una mujer? No".

Dani Alves, quien jugó para el Barcelona de 2008 a 2016 y regresó brevemente a la selección española para la temporada 2021-22, actualmente juega para el club mexicano Pumas de la UNAM.

El jugador de 39 años, que se convirtió en el brasileño de mayor edad en jugar en una Copa Mundial de la FIFA el mes pasado.

A principios de esta semana se supo que Dani Alves había volado a España desde México con el permiso de su club después de que la madre de su esposa Joana Sanz, nacida en Tenerife, muriera.

Pumas de la UNAM confirmó en un comunicado: "Lamentamos la muerte de la madre de Joana Sanz, esposa de nuestro jugador Dani Alves.

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias".

