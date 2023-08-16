Régimen de Daniel Ortega arremete contra universidad jesuita, ordena confiscar bienes de la UCA

Autoridades de Nicaragua, dictadura de Daniel Ortega, arremetieron en contra de los jesuitas al congelar las cuentas bancarias de la UCA (Universidad Centroamericana), además de que inmovilizaron legalmente sus propiedades, la acusan de terrorista.

Una jueza de Nicaragua ordenó la incautación de bienes de la universidad que los jesuitas tienen en la nación centroamericana, incluyendo instalaciones y cuentas bancarias, alegando que la institución ha funcionado como un "centro de terrorismo". La decisión de la jueza se da luego de que la semana pasada autoridades de Nicaragua congelaron cuentas bancarias de la universidad jesuita, en medio de un creciente conflicto entre la iglesia católica y el régimen del dictador Daniel Ortega.

🇳🇮#NICARAGUA | El régimen de Daniel Ortega ordenó confiscar los bienes y fondos de la Universidad Centroamericana (UCA), acusándola de ser un "centro de terrorismo", en relación a las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos. #RochexRB27 pic.twitter.com/xetLYop7Rs — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) August 16, 2023

Universidad Centroamericana es señalada como de un "centro de terrorismo"

Según un documento interno fechado este miércoles 16 de agosto, la UCA (Universidad Centroamericana) señala que el 15 de agosto recibió un oficio en el que se le notifica acerca de la decisión de la jueza de incautar "bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional y extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA".

La Universidad Centroamericana jesuita, es la principal institución privada de educación superior en Nicaragua y alma mater de muchos líderes juveniles que encabezaron protestas contra el Gobierno en 2018 que dejaron un saldo de más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos. En el documento la UCA señala que la confiscación de sus bienes se da por "señalamientos infundados" de que la universidad fungió como "centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales".

Ahora, ¿El régimen está persiguiendo hechos (delitos) Amnistiados por ellos mismos en el 2019?



Por otro lado, lo que más me preocupa de los señalamientos de Terrorismo en contra de la Universidad Centroaméricana de Nicaragua #UCA, es que al menos en el deber ser legal, la… pic.twitter.com/tHq9uBM5si — Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) August 16, 2023

En respuesta, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que representa a los jesuitas en la región, condenó enérgicamente la incautación, además de que rechazó las acusaciones efectuadas por el Poder Judicial.

"Esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país", señaló Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.

Esta medida es el acto más reciente de la dictadura de Daniel Ortega cuya política gubernamental ha estado violando sistemáticamente los derechos humanos además de que claramente está orientada a consolidar un “Estado totalitario".