La alergia al gluten de una esposa celíaca casi termina en tragedia en Vancouver, Washington. Según la policía, James Lawrence Jacobson, de 43 años, casi mata a su pareja el sábado 14 de noviembre por la noche, tras frotar sus manos en un burrito y restregárselas en la cara mientras discutían.

Así estalló el pleito por el pan sin gluten

Según el medio local KATU señalan que la mujer acababa de hornear pan sin gluten en casa cuando Jacobson dejó una bolsa de burritos justo al lado. Ella le pidió moverla y le advirtió que podía sufrir un shock anafiláctico. En respuesta, él perdió los estribos y dejó caer los burritos con fuerza sobre la barra de la cocina. Los médicos indicaron que ese golpe levantó polvo y esparció gluten sobre su pan.

Le frotó las manos en la cara y ella se desplomó

La discusión subió de tono cuando Jacobson desenvolvió un burrito, tocó la tortilla de harina con las manos y lo metió al microondas. Después, según el expediente, le frotó las manos contaminadas por toda la cara. El contacto provocó que se le hinchara la lengua antes de desplomarse en el suelo.

Más tarde, la policía entrevistó a los hijos de la pareja, quienes afirmaron que su padre conocía bien la alergia de su madre y lo grave que podía ponerse.

Cargos, fianza e historial del marido

Jacobson compareció ante el juez el lunes 16 de noviembre, acusado de colocar un objeto o sustancia nociva en alimentos, bebidas, medicamentos o agua. La corte le impuso una fianza de 20,000 dólares y volverá al tribunal este viernes 20 de noviembre a la 1:30 de la tarde hora local. Además, los registros judiciales revelan que otros familiares ya habían pedido dos órdenes de protección contra él en 2015 y 2023. Mientras tanto, el condado de Clark ofreció diversos recursos para casos de violencia doméstica.