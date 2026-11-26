“La Kenka” cambió el brillo de TikTok por el banquillo de los acusados en Honduras. Kenya Griselda Sierra Palma, presunta pareja de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, dio palabras inéditas frente a las cámaras antes de su audiencia de declaración de imputados en los juzgados sampedranos. Durante meses presumió su romance en redes y esos videos se volvieron pieza clave para su caída.

TikTok delató el paradero de “La Kenka”

El pasado lunes 23 de noviembre, agentes ubicaron a la joven en el caserío Limón, en una zona montañosa entre las aldeas Santa Cruz y Pueblo Viejo, en Yorito, Yoro. Según reportes de la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC), los investigadores rastrearon su identidad gracias a los videos de TikTok donde ella presumía su vínculo con el presunto líder del “Cártel del Diablo”. El teniente Misael Rodríguez, portavoz de la ANCC, confirmó la relación sentimental.

#OnceNoticias🟡 | «Fui, ahora no soy nada de él»: alias “La Kenka” reconoce su relación sentimental con el líder “El D14blo”



EN DIRECTO📡🔴: https://t.co/mjCSzexmqM pic.twitter.com/buuxXMLlS1 — Once Noticias (@11_Noticias) November 26, 2026

Armas, una granada y cinco acompañantes

Para este operativo, las Fuerzas Armadas de Honduras coordinaron a la Policía Militar del Orden Público (9.° BPMOP), Fuerzas Especiales y Tropas Especializadas en Selva (TESÓN). Allí requirieron a Sierra Palma y a cinco hombres a quienes vinculan con la Pandilla 18 y el cártel. También decomisaron seis armas de fuego: dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12, dos pistolas calibre .40 y un arma artesanal, más una granada de fragmentación.

La búsqueda de “El Diablo” y el miedo en Yoro

El operativo surgió tras cuatro ataques armados del 18 de noviembre en Vallecillo y Pacayal, donde murieron 12 personas. Más de 200 policías y militares recorren Yorito, Sulaco y Victoria para ubicar al prófugo, mientras la Policía Nacional ofrece 200 mil dólares de recompensa. En Yoro crecen el temor y la incertidumbre; expertos en derecho explican que estas presuntas estructuras golpean la seguridad y amenazan la convivencia social.

Con información de Once Noticias Honduras