Durante 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó un total de 792 mil 187 defunciones registradas en México, pero un dato que llama la atención es que las afecciones cardiovasculares se mantienen como la principal causa de mortalidad en el territorio nacional.

Aunque la cifra de defunciones representó un decremento de 27 mil 485 casos en comparación con el año anterior, del total de fallecimientos, el 89.9% obedeció a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que el 10.1% restante correspondió a causas externas como accidentes, homicidios o suicidios.

Las 5 principales razones por las que mueren los mexicanos

De acuerdo con la información suministrada por más de 4,800 fuentes informantes a nivel nacional, cinco padecimientos y eventualidades concentran la mayor parte de las pérdidas humanas en el país:

Enfermedades del corazón: Encabezan la lista con 183 mil 141 defunciones (98,588 hombres y 84 mil 523 mujeres).

En 2025, se contabilizaron 792,187 defunciones registradas. Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.



Del total de defunciones… pic.twitter.com/LaJPGPiHf1 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 10, 2026

Diabetes mellitus: Se ubica en segundo lugar con 109,839 casos (54,965 mujeres y 54,873 hombres).

Tumores malignos (cáncer): Registran 95 mil 362 decesos (50,097 mujeres y 45,265 hombres).

Enfermedades del hígado: Sumaron 39 mil 277 víctimas a nivel nacional.

Accidentes: Se posicionaron como la quinta causa general con 38 mil 769 fallecimientos.

¿Quiénes y en qué estados mueren más? Las marcadas diferencias por género y territorio

El informe resalta variaciones significativas al analizar las causas según el sexo de las víctimas. Mientras que en los hombres las agresiones (homicidios) ocupan el sexto lugar nacional con 25 mil 812 decesosy los accidentes suben a la cuarta posición con 29 mil 873 casos, en las mujeres la influenza y neumonía (16 mil 869)y las enfermedades cerebrovasculares (16 mil 172) ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente.

En el ámbito territorial, la tasa estandarizada nacional se ubicó en 606 defunciones por cada 100 mil habitantes. Las entidades federativas que registraron las tasas más elevadas de mortalidad por residencia habitual fueron Chihuahua (786), Quintana Roo (722)y Sonora (690). En contraste, Campeche (391)y Guerrero (493)presentaron los valores más bajos del país.