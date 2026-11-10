Jesús Martínez, entrenador de futbol, fue asesinado a balazos en el municipio de Miacatlán, en el Estado de Morelos, poco después de haber salido de una unidad deportiva.

¿Cómo ocurrió el ataque en la unidad deportiva de Miacatlán?

El ataque ocurrió la tarde del viernes 6 de noviembre de 2026, cuando sujetos armados en un vehículo entraron en el deportivo ubicado cerca de la carretera Alpuyeca-Grutas y dispararon contra el entrenador de la escuela “Cuervos Miacatlán”. La agresión le causó la muerte de forma instantánea, mientras el lugar estaba lleno de familias.

El ataque dejó a un niño herido, quien fue trasladado a un hospital. Personal de la policía local acordonó el perímetro de la zona.

¿Quién era Jesús Martínez Morales, el entrenador asesinado en Morelos?

Jesús Martínez Morales incluso había formado parte de corporaciones policiales estatales, como en las policías Judicial, Ministerial y de Investigación del Estado de Morelos.

Hasta el momento no hay reportes de detenidos por el homicidio, sin que las autoridades del gobierno a cargo de Margarita González Saravia den respuestas sobre este crimen.

Reacciones políticas y exigencia de justicia tras la tragedia

Decenas de vecinos acudieron al funeral del entrenador Jesús Martínez Morales. El Club Cuervos F.C. Miacatlán se declaró de luto y expresó su solidaridad hacia los jugadores.

Mientras que la diputada local Luz Dary Quevedo condenó el artero asesinato del entrenador y exigió que las autoridades no dejen que este caso quede en la impunidad.

“¿Hasta cuándo vamos a permitir que la violencia destruya familias, arrebate vidas y robe la tranquilidad de nuestros niños? Exigimos a las autoridades que esclarezcan estos hechos. El deporte debe formar campeones, no dejar familias en duelo. Los niños deben estar persiguiendo sus sueños, no esquivando balas”, escribió la legisladora local en su perfil oficial de Facebook.