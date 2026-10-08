Notas
-
Inflación repunta en septiembre; productos más caros
El jitomate, la cebolla y el pollo son algunos de los productos que subieron de precio tras ser impactados por la inflación de México en septiembre 2026.
-
Radiografía: Las sorprendentes razones y edades en las que decimos adiós al "felices para siempre", según el INEGI
El INEGI reporta una baja en los divorcios en México durante 2025, registrando una tasa de 1.7 por cada mil habitantes a nivel nacional, pero ¿hay alguna causa?
-
Inflación repunta en septiembre: ¿Qué productos subieron de precio?
La inflación en México se dispara la primera quincena de septiembre 2026, impactando en el precio de algunos productos básicos en la mesa de los mexicanos.
-
Inflación se acelera; lista de productos más caros en agosto
Entre los alimentos que subieron de precio en la primera quincena de agosto 2026 están la cebolla, chile serrano y huevo, entre otros productos.
-
Ciudades en Guanajuato y Sinaloa lideran percepción de inseguridad en México
En el listado de ciudades consideradas con más inseguridad en México, aparecen seis municipios mexiquenses, entre ellos Chimalhuacán, Ecatepec y Naucalpan.
-
¿Cómo saber si un abogado puede ejercer en México? Así puedes verificar su Cédula profesional
Contratar o consultar a un abogado sin antes certificar sus credenciales oficiales puede poner en riesgo tu patrimonio, tu libertad y tus procesos legales.