¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 24 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este lunes 24 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esto a causa de la salud de AMLO. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Adán Augusto López afirma que AMLO se encuentra "mejorando"

Después del aviso por parte del Ejecutivo, donde afirmó que había dado positivo por Covid-19, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el presidente se encuentra bajo tratamiento y mejorando, asimismo, dio a conocer que espera que entre miércoles y jueves esté de vuelta en las mañaneras.

#EnLaMañanera | El presidente López Obrador se encuentra en Palacio Nacional. No hubo traslado de emergencia ni se desvaneció, aseguró el secretario de gobernación @adan_augusto pic.twitter.com/2Ye84bYcU9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 24, 2023

Programas de Bienestar

Se dio a conocer que para las personas que reciben la pensión de adulto mayor en tarjetas Bbva-Bancomer, el último día para realizar su cambio y recoger su tarjeta será el 30 de abril.

Adán Augusto López habla sobre supuesto riesgo en la salud de AMLO tras contagio por Covid-19

El secretario de Gobernación, afirmó que AMLO se está recuperando. En la mañana del pasado domingo tenía síntomas de fiebre y negó el supuesto desvanecimiento del Ejecutivo, rumor que estuvo tomando fuerza al no tener tanta información.

Adán Augusto López Hernández niega denuncia por parte de Silvano Aureoles Conejo

Al ser cuestionado sobre supuestas denuncias en su contra por parte del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, Adán Augusto Hernández dijo que no tenía conocimiento sobre esto. "Si ha recibido alguna amenaza que acuse a las autoridades correspondientes y las autoridades se encargarán de deslindar responsabilidades”.

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación, @adan_augusto aprovecha mañanera para responderle al exgobernador Silvano Aureoles quien lo acusó de ser el autor de amanezcas contra su persona. pic.twitter.com/v1v0zvIUYo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 24, 2023

Adán Augusto Hernández asegura que Norma Piña pidió apoyo de protección de la Guardia Nacional

El secretario de Gobernación dio a conocer que, en el marco de una supuesta marcha que finalizaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta pidió por la vía oficial protección por parte de la Guardia Nacional.