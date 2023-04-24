“Está en tratamiento médico": Adán Augusto López confirma contagio de AMLO de Covid-19

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien presidió la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que el Ejecutivo se encuentra bajo observación médica y en aislamiento, esto después de darse a conocer su contagio de Covid-19, asimismo, dio a conocer que en dos o tres días regresará a las mañaneras.

“Esperamos que en los próximos dos o tres días más, pueda estar aquí en la conferencia de prensa. En tanto, nos ha encargado que estemos muy pendientes de la agenda, que atendamos los compromisos que habían sido agendados con anterioridad”, dijo el secretario de Gobernación.

En ese sentido, también afirmó que el presidente AMLO se encuentra "recuperándose". Cabe recordar que fue durante la tarde del pasado domingo 23 de abril que el Ejecutivo dio a conocer de su contagio de Covid-19 a través de su cuenta de Twitter.

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

AMLO se contagia de Covid-19 por tercera ocasión

El pasado domingo, AMLO dio a conocer sobre su tercer contagio de Covid-19 y dio a conocer que, a causa de esto, tendría que suspender su gira por Yucatán, pues se resguardaría unos días. En ese sentido, dejó al secretario de Gobernación como el encargado de presidir las conferencias matutinas; sin embargo, no dijo cuál sería la fecha tentativa de su regreso.

La primera vez que se contagió fue el 24 de enero de 2021, cuando la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cubrió las mañaneras durante dos semanas, esto por la ausencia de AMLO. Por segunda ocasión, AMLO sufrió el contagio de Covid-19 el 10 de enero de 2022, en ese entonces estuvo cuatro días ausente y participó de manera regular en reuniones con su gabinete.

AMLO se encuentra bajo tratamiento médico después de darse a conocer su tercer contagio por Covid-19

En esta tercera ocasión de contagio, AMLO aseguró que su corazón se encuentra bien, manera en la que negó ciertos rumores de que podría haber sufrido de otra situación riesgosa.

Diversos funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación se pronunciaron al conocer el contagio del presidente y desearon su pronta recuperación; asimismo, aquellos que participaron este lunes en la conferencia matutina le mandaron saludos y buenos deseos.