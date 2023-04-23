AMLO da positivo a Covid-19; Adán Augusto encabezará mañaneras

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó durante la tarde del domingo 23 de abril, que dio positivo a Covid-19, por lo que tendrá que suspender la gira que realizaba en Mérida, Yucatán; detalló que se encuentra en la Ciudad de México y se verá obligado a festejar "de lejitos" a su hijo, Jesús Ernesto, quien cumple 16 años.

Agregó que el titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, estará a cargo de las mañaneras en lo que se mejora de salud.

"Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a Covid-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

AMLO: ¿Cuántas veces ha tenido Covid-19?

Actualmente, el mandatario mexicano, AMLO, se ha contagiado en tres ocasiones por Covid-19, la primera vez fue el 24 de enero de 2021, para esa ocasión la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cubrió las mañaneras durante dos semanas.

Posteriormente, el 10 de enero de 2022, AMLO dio positivo por segunda ocasión, previamente ofreció una conferencia matutina en la que señaló que se trataba de una simple gripe y que se realizaría la prueba para descartar "cualquier eventualidad"; en aquella ocasión solo estuvo cuatro días ausente y participó de manera regular en reuniones con miembros de su gabinete.

“La verdad que estoy muy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba. Ya estoy regresando a practicar béisbol porque me había desgarrado y tarda el desgarre. Ya estoy mejor, estoy caminando”, señaló en aquel momento.

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

AMLO da positivo a Covid-19: ¿Qué políticos se han pronunciado?

Las reacciones por parte de los políticos no se hicieron esperar luego de que a las 15:27 horas del domingo 23 de abril el presidente AMLO anunciara que dio positivo a Covid-19; entre las personas que han emitido un mensaje está la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el Grupo Parlamentario de Morena.

Le deseamos muy pronta recuperación con todo nuestro cariño, Presidente. Sheinbaum

Las legisladoras y legisladores de la #CuartaTransformación le deseamos pronta recuperación, querido Presidente @lopezobrador_. #EsUnHonorEstarConObrador 🫶🏼🇲🇽 https://t.co/3WNJdjO3CH — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) April 23, 2023

Otra de las políticas que se pronunciaron fue la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ahora candidata a la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez, quien le externó una pronta recuperación vía Twitter.

Con mucho cariño quiero desearle una pronta recuperación al Presidente Andrés Manuel López Obrador frente al Covid-19. Sabemos que se encuentra bien y esperamos que en unos días más pueda estar de vuelta con nosotros. ¡Estamos con usted Presidente! Delfina Gómez

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado; el presidente de Morena, Mario Delgado; Alejandro Armenta (Presidente del Senado) y Olga Sánchez Cordero también le externaron su apoyo y le mandaron ánimo a AMLO, quien dio positivo el domingo 23 de abril.

Deseo pronta recuperación al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_; es un hombre fuerte que saldrá adelante y fortalecido con el cariño de todas y todos los mexicanos, para continuar trabajando por el país. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 23, 2023

Desde #Puebla le enviamos mucho ánimo y fuerza, presidente @lopezobrador_. Pronta recuperación. — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) April 23, 2023

¿Quién dará la mañanera de AMLO, ausente por Covid-19?

En el anunció que ofreció el mandatario mexicano en redes sociales dejó como encargado al titular de la Segob, Adán Augusto López; aunque no detalló el tiempo en que estará ausente.

Hasta el momento, el presidente López Obrador, llegó a Palacio Nacional tras someterse a una revisión médica en el Centro Médico Naval; sin embargo, se espera que en las próximas horas den a conocer más información respecto a la salud de AMLO, de momento, Presidencia de la República descartó que sea grave.