Colette Kress es la nueva directora ejecutiva (CEO, por sus siglas en inglés) de la empresa Nvidia, luego de que su anterior CEO y fundador, Jensen Huang, presentara su renuncia tras dos escándalos de infidelidad: uno con una presunta espía china identificada así por Estados Unidos y otro con una ejecutiva de la misma empresa.

A diferencia de Huang, quien contaba con estudios en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y maestría en el mismo ramo por Stanford, Kress tiene una licenciatura en Finanzas por la Universidad de Arizona y una maestría por la Universidad Metodista del Sur.

Quién es Colette Kress, la nueva directora ejecutiva interina de Nvidia

Kress trabajó por 13 años en Microsoft, la empresa responsable de desarrollar software como el sistema operativo para computadoras más usado del mundo: Windows. En la compañía fundada por Bill Gates, Kress estuvo cuatro años como jefa financiera de la división de Herramientas y Servidores, así como cargos en planeación y finanzas.

Antes de estar en dicha empresa, estuvo en varias posiciones de su campo en Texas Instruments, compañía estadounidense que desarrolla semiconductores y calculadoras especializadas, entre otros productos.

La trayectoria corporativa de Colette Kress en el sector tecnológico

La nueva directora interina de Nvidia también trabajó como vicepresidenta y directora financiera de Tecnología Empresarial y Operaciones de Cisco, donde se hizo cargo de la estrategia financiera, planificación y desarrollo comercial para todas las áreas del negocio.

En septiembre de 2013, Colette Kress entró a laborar a Nvidia, donde suele estar presente en las conferencias a distancia sobre resultados financieros de la empresa.

Por ahora, la empresa nombró a Kress como directora ejecutiva interina, en tanto nombran a un sucesor permanente. El Consejo de Administración considerará tanto candidatos dentro de la misma compañía como externos.

“La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”, afirmó Kress en un comunicado.

El legado de Jensen Huang al frente de Nvidia y su impacto en la inteligencia artificial

Jensen Huang fundó originalmente Nvidia para fabricar chips para tarjetas de video usadas en computadoras y consolas de videojuegos. No obstante, los ingenieros descubrieron posteriormente que estas plataformas eran excelentes para el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que la catapultó para ser una de las empresas más valiosas a nivel mundial.