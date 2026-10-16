“Te desmentiré ante millones de brasileños": Bolsonaro lanza advertencia contra Lula antes de su debate presidencial

El enfrentamiento electoral entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tendrá un nuevo capítulo el próximo domingo 18 de octubre, cuando los candidatos a la presidencia de Brasil participen en el debate organizado por la cadena Band.

Bolsonaro lanza advertencia contra Lula

Flávio Bolsonaro comunicó su decisión a través de un video en redes sociales, donde explicó que su negativa inicial buscaba que Lula hiciera pública su propia postura sobre el debate.

El legislador aprovechó el anuncio para lanzar una serie de críticas contra el presidente y anticipar un intercambio confrontativo durante la transmisión.

“Fora Lula” se escuchó en #Brasil tras el resultado de la primera vuelta. #FlávioBolsonaro superó al presidente Luiz Inácio #Lula da Silva, en una jornada que representa un fuerte revés para la #izquierda brasileña. Llevando la disputa presidencial a una segunda vuelta el próximo 25 de octubre. El hijo de Jair Bolsonaro promete un cambio, asegurando que Lula solo va por el poder Todos los detalles: https://t.co/bh3j2ASGHG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

"Claro que voy a estar en el debate, solo quería que tú (Lula) lo confirmaras. Te voy a restregar la verdad en la cara y te voy a desmentir en vivo para millones de brasileños. Te espero en el debate de Band, Lula”, dijo.

En el mismo mensaje, acusó a Lula de recurrir al “miedo” y la “mentira” como ejes de su campaña, pues el mandatario de 80 años busca conseguir un cuarto mandato no consecutivo.

¿Qué dijo Lula del debate con Bolsonaro?

Lula confirmó su asistencia al debate y expresó que esperaba que su contrincante también compareciera, pues consideró necesario que los brasileños conocieran las diferencias entre las propuestas.

En las elecciones de 2006, Lula ya había recurrido a una estrategia similar cuando evitó participar en todos los debates televisivos que se organizaron antes de la primera vuelta de las elecciones de Brasil.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil?

Los resultados oficiales de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, colocaron a Flávio Bolsonaro en primer lugar con 56.1 millones de votos, equivalentes al 47.03% de los sufragios válidos.

Mientras que Luiz Inácio Lula da Silva quedó rezagado al dolo reunir 53.9 millones, correspondientes al 45.16%.

Ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría necesaria para llegar a la presidencia de Brasil, por lo que ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del 25 de octubre.