¿El fin de la era Lula? Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato que podría quitarle el poder a la izquierda en Brasil

La política en Brasil dio un giro con los resultados de la primera vuelta electoral del pasado domingo 4 de octubre. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, superó los pronósticos y se puso a la cabeza de las votaciones para la presidencia frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El candidato del Partido Liberal competirá en la segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

¿Quién es Flávio Bolsonaro y sus principales ideas para Brasil?

Flávio Bolsonaro lidera las votaciones en Brasil

Contra varios pronósticos, Flávio Bolsonaro se convirtió en el candidato más votado en la primera vuelta con el 47% del conteno.

El presidente Lula da Silva tuvo el 45.1% con casi el total de las urnas contadas. Este resultado deja la definición para el balotaje del 25 de octubre, donde Bolsonaro busca sumar los apoyos de los sectores eliminados en la contienda.

“Vamos a poner fin a la era del PT”



Flávio Bolsonaro celebró su triunfo tras quedar en primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil



Obtuvo 47.07% de los votos, frente al 45.11% de Lula da Silva



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¿Quién es Flávio Bolsonaro?

Flávio Nantes Bolsonaro, de 45 años, es abogado y empresario. Empezó su carrera política en 2003, cuando a los 21 años ganó una diputación local en Río de Janeiro, cargo en el que estuvo por 16 años centrando sus propuestas en la seguridad pública.

En 2018 fue electo senador, puesto desde el cual presidió la Comisión de Seguridad Pública.

¿Quién es Jair Bolsonaro, papá de Flávio?

Jair Bolsonaro nombró a su hijo como su sucesor político a finales de 2025. El expresidente cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado y se encuentra en la penitenciaría de Papuda.

En toda la campaña, Flávio usó la figura e imagen de su padre como pilar de su discurso.

¿Cuáles son las propuestas de Flávio Bolsonaro?

Las ideas del candidato del Partido Liberal plantea una política de mano dura contra el crimen, propuesta que incluye la reducción de la edad penal a los 16 años y la ampliación de cárceles.

En lo económico impulsa la reducción de impuestos, privatizaciones y menor intervención del Estado, además de proponer la eliminación de la reelección presidencial.

Algunos de los aliados internacionales de Flávio Bolsonaro

En su camino a las elecciones, Flávio buscó alianzas con figuras de la derecha internacional. El aspirante tuvo reuniones con Donald Trump y recibió el apoyo público del presidente de Argentina, Javier Milei, quien viajó a Brasil para acompañarlo en el lanzamiento de su campaña.