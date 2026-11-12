John Allen Rubio fue ejecutado en la prisión estatal de Huntsville, Texas, al recibir la inyección letal por el asesinato de tres niños en marzo de 2003.

El caso ocurrido en Brownsville, ciudad ubicada en la frontera con México, conmocionó a la comunidad y es uno de los crímenes más atroces de las últimas décadas en el estado.

¿Cómo fue el crimen de John Allen Rubio?

De acuerdo a los reportes de las autoridades, las víctimas fueron sus propios hijos: Julissa Quesada, de tres años; John Esteban Rubio, de 14 meses, y Mary Jane Rubio, de apenas dos meses.

John Allen Rubio vivía en un departamento en condiciones precarias con Angela Camacho, su pareja, quien también tenía 23 años.

Rubio's been executed.



He was pronounced dead at 7:47 PM ET in Huntsville, according to the Brownsville Herald, KRGV and AP.



John Allen Rubio, 46.



Beheaded 3 babies in Brownsville in 2003.



Tonight Texas executed him.



Pronounced dead at 7:47 PM ET.



DEATH. 23 years late. pic.twitter.com/6hQuvHIxVH — Kentucky Girl (@Kentuckygirl1) November 13, 2026

De acuerdo con los testimonios que ambos ofrecieron a las autoridades, John Allen Rubio comenzó a hablar del Anticristo y sostuvo que los menores estaban bajo posesión demoníaca.

Al entregarse a las autoridades, admitió haber cometido el crimen y dijo que: “Solo arréstenme, sé que hice algo malo, pero prefiero que mis hijos estén muertos a que estén poseídos”.

Las últimas palabras palabras de John Allen Rubio

Aunque el primer veredicto de la culpabilidad de John Allen Rubio fue apelado por su defensa legal, en 2010 un segundo jurado lo volvió a declarar culpable y, tras varios procedimientos, finalmente se cumplió su pena capital.

Medios estadounidenses reportan que, a las 18:47 horas de este jueves 12 de noviembre, John Allen Rubio fue declarado muerto tras recibir la inyección letal.

“Quiero pedir perdón a la familia de mi esposa. No puedo cambiar el pasado, pero les digo que mi vida está por terminar, aunque eso no les traerá felicidad. Dentro de poco estaré con mis hijos. Estoy listo para ir al cielo y estar con mi Señor y mi Salvador”, fueron sus ultimas palabras.