“No sé cómo sobreviví": Christa Pike rompe el silencio un mes después de su ejecución fallida

Christa Pike habló por primera vez después de sobrevivir al intento de ejecución mediante inyección letal realizado en Tennessee el pasado 30 de septiembre.

En un comunicado escrito reveló que su estado de salud ha mostrado avances, aunque continúa enfrentando consecuencias físicas y emocionales derivadas del procedimiento.

¿Qué dijo Christa Pike?

Los abogados de Christa Pike compartieron un comunicado con palabras que ella misma les dictó, de acuerdo a información de CNN.

"No sé cómo sobreviví a esa noche. No sé qué me depara el futuro. No ha habido un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y me duele el alma", dijo.

"Desde aquella noche, he permanecido prácticamente aislada en la unidad médica de la prisión, lejos de otras personas y de los vínculos humanos que tanto significan para mí. Ese aislamiento conlleva su propio tipo de dolor. Pasé 28 años en régimen de aislamiento y gran parte de lo que vivo hoy es una repetición de esa situación", añadió.

Christa Pike sí podría ser ejecutada pese a haber sobrevivido a la inyección letal el mes pasado. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, señaló que la condena de muerte se mantendrá, salvo que los tribunales determinen modificarla. https://t.co/cc1TpTshiX https://t.co/RTbkELdsGl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

Christa Pike sobrevivió a intento de ejecución

Christa Pike fue trasladada a un hospital después de que sobreviviera a dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento con el que las autoridades de Tennessee pretendían cumplir su sentencia de muerte por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido en 1995.

Necesitó asistencia de un respirador artificial y sus abogados llegaron a considerar poco probable que lograra sobrevivir. Sin embargo, posteriormente recuperó la conciencia y comenzó a hablar y caminar con ayuda.

Después de permanecer 10 días hospitalizada, fue trasladada de regreso a prisión a principios de octubre, donde continúa recibiendo atención médica, y ahora, enfrenta un proceso legal que podría prolongarse mientras sus abogados buscan impedir que las autoridades intenten ejecutarla nuevamente.