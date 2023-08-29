PAN afirma que respetará decisión del PRI sobre futuro de Beatriz Paredes

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que su partido no intervendrá en la decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre si su aspirante a candidata presidencial, Beatriz Paredes, declina a favor de la panista Xóchitl Gálvez.

"Lo que ya haga el PRI, nosotros lo respetaremos, el respeto al partido ajeno es la paz. Nosotros estaremos pendientes de la definición que ha anunciado el propio dirigente Alejandro Moreno, que tomará el día de mañana, y estaremos atentos y pendientes, todo nuestro respeto para Beatriz Paredes (...)", señaló Marko Cortés en el marco de la reunión plenaria del blanquiazul.

Acompañé a las y los @SenadoresdelPAN en su Reunión Plenaria. Estamos listos y unidos para el siguiente periodo legislativo, para seguir dando la batalla para defender la democracia, las instituciones, la Constitución y a México. pic.twitter.com/YIPKi5oyOU — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 29, 2023

Por su parte, la aspirante a candidata presidencial del FAM, Xóchitl Gálvez, recordó cuando era funcionaria en el sexenio de Vicente Fox, pues vio a Beatriz Paredes como una aliada: "Tengo un gran respeto por ella, por sus posturas y por su trayectoria”, expresó.

¿Qué dijo Alejandro Moreno sobre Beatriz Paredes?

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno, reconoció que las encuestas no favorecen a su candidata, por lo que comenzaron los rumores de que Paredes podría declinar a favor de la panista en los próximos días.

Tras reiterar que la preferencia no le favorece a Beatriz Paredes para liderar el Frente Amplio, Alejandro Moreno, aseguro que la estructura de su partido irá con la aspirante que encabece la preferencia ciudadana y aclaro que el proceso de votación sigue su curso.

Este miércoles será clave en el PRI, la estructura del partido analizará las tendencias que marcan las encuestas que se han hecho públicas y las del propio partido para tomar la decisión de a quien respaldar con su voto el próximo domingo 3 de septiembre.

¿Cuándo darán a conocer a la candidata presidencial del Frente Amplio por México?

Por parte de la coalición opositora, Va por México dará a conocer a su candidata presidencial el próximo 3 de septiembre, tres días antes que Morena. Mientras que el proceso electoral tiene fecha de inicio para el próximo 7 de septiembre.