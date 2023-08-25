PRD respalda a Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) avaló por unanimidad apoyar la aspiración presidencial de Xóchitl Gálvez para representar el Frente Amplio por México (FAM). Esto fue dado a conocer a través de una conferencia de prensa este viernes 25 de agosto encabezada por Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del Sol Azteca.

"Vamos contigo para que encabeces el Frente Amplio Por México, porque nos identificamos en banderas socialdemócratas y democráticas que compartimos (…) Sí hay tiro. Sumemos a todas las fuerzas y liderazgos de país", resaltó Jesús Zambrano.

Por su parte, la integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, agradeció el apoyo del perredismo y reconoció la labor de Miguel Ángel Mancera, quien fue eliminado en la primera fase del proceso.

"Aquí hace falta nuestro querido Miguel Ángel Mancera (...). Yo le mando un abrazo, reconozco en él siempre una disposición de ayudarme desde el punto de vista técnico, es un gran abogado, un gran activo del PRD y siempre me ha acompañado en la comisión de pueblos indígenas", destacó la senadora.

PRD anuncia el respaldo a Xóchitl Gálvez sin Miguel Ángel Mancera

Cabe resaltar que al anuncio acudieron el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; diputados y liderazgos del Sol Azteca como Jesús Zambrano y Jesús Ortega, entre otros; sin embargo, faltó el senador Miguel Ángel Mancera.

Y es que solo cuatro aspirantes cumplieron con los requisitos, según el Comité organizador, por lo que los dos participantes del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, quedaron fuera de la contienda, generando un roce del Sol Azteca con el Frente.

Esto generó que el PRD anunciara una pausa de sus actividades junto al Frente Amplio para poder revisar por qué sus aspirantes no siguieron en la siguiente etapa del proceso.

Finalmente, el líder del blanquiazul, Marko Cortés, celebró la decisión de su aliado y aseguró que la aspirante presidencial "garantiza la inclusión y el respeto de todas las visiones partidistas".