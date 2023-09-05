Entre polémicas, bajas y acusaciones, los dos bloques políticos de México darán a conocer próximamente al candidato que representará a los partidos políticos en las elecciones 2024 por la presidencia tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es una de las opciones, mientras que el Frente Amplio por México (FAM) conformado por el PRI, PAN y PRD es otro.

Ambos bandos realizaron un proceso interno para elegir quien lo represente en los próximos comicios, señalados desde ya como las elecciones más grandes de la historia del país.

Andrés Manuel López Obrador|Mañanera

¿Cuándo dará a conocer Morena a su candidato presidencial?

De acuerdo con las fechas del proceso interno del partido guinda, se dará a conocer a su candidato para representar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación el próximo 6 de septiembre, tan solo un día antes de que comience de manera oficial el proceso electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

El anuncio oficial será cerca de las 17:00 horas del próximo miércoles, mientras que el domingo 10 de septiembre se dará la constancia que avale al ganador o ganadora como responsable del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación.

¿Quiénes son las corcholatas de Morena aspirantes a la presidencia?

Los aspirantes que participan en el proceso interno del partido, rumbo a las elecciones de 2024, son:



Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso .Mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas.Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 5, 2023

¿Quién es la candidata presidencial del Frente Amplio por México?

Por parte de la coalición opositora, el Frente Amplio por México dio a conocer que la candidata presidencial que se enfrentará a Morena rumbo a las elecciones 2024 por la silla presidencial será la panista Xóchitl Gálvez.

La última en bajarse de la contienda fue la senadora priista Beatriz Paredes. Cabe destacar que los tres partidos, el PRI, PAN y PRD, respaldaron a la candidata electa.

¿Qué se votará en elecciones 2024, además de la presidencia?

Los comicios del próximo año serán los más grandes de la historia, además de ser la primera vez que se tendrán elecciones en las 32 entidades federativas:

