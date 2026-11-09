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Dejan obra a medias: Fuga de agua afecta calles de Azcapotzalco; otras afectaciones en CDMX | EN VIVO

La Ciudad de México comienza la semana con una intensa fuga de agua en calles de Azcapotzalco, CDMX; zonas afectadas.

1 minuto lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 9 de noviembre 2026; toma precauciones.

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Aunque autoridades de la alcaldía ya abrieron un hueco para atender el problema, los trabajos quedaron a medias y el agua sigue desperdiciándose.  

Vecinos exigen una reparación urgente antes de que se pierdan más miles de litros de este líquido.


¿Qué pasó en calles de Azcapotzalco, CDMX?
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