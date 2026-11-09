¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 9 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, baches y otros accidentes en CDMX
Intenso incendio en la GAM
Bomberos trabajan para sofocar un fuerte incendio en un domicilio de la colonia Vallejo, Gustavo A. Madero; cámaras de seguridad capturan la intensa columna de humo.
Fuga de agua desperdicia miles de litros en Azcapotzalco, CDMX
En las primereas horas de este 9 de noviembre 2026 se reportó una fuga de agua en calles de la colonia Electricistas, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX); se desperdician miles de litros de agua.
Aunque autoridades de la alcaldía ya abrieron un hueco para atender el problema, los trabajos quedaron a medias y el agua sigue desperdiciándose.
Vecinos exigen una reparación urgente antes de que se pierdan más miles de litros de este líquido.