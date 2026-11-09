¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 9 de noviembre 2026; toma precauciones.