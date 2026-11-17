Un jugador de baloncesto estadounidense, identificado como Greene Da’monte Khiree, quedó bajo custodia en Nigeria luego de que agentes antidrogas encontraran 33.95 kilos de cannabis en dos maletas que abandonó en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos. La Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) detuvo al deportista de 28 años, originario de Savannah, Georgia, tras vigilarlo desde su llegada el 11 de noviembre en un vuelo de Emirates procedente de Tailandia, vía Dubái.

Abandonó dos maletas con droga y un rastreador en el aeropuerto

Los oficiales actuaron con base en reportes de inteligencia y siguieron sus movimientos apenas aterrizó. Khiree dejó atrás dos maletas documentadas e intentó salir de la terminal aérea cargando únicamente su equipaje de mano, pero los agentes lo arrestaron en el estacionamiento antes de inspeccionar las bolsas olvidadas.

Al abrirlas, las autoridades descubrieron 32 paquetes de “Loud” —una potente variedad de cannabis—, repartidos en 16 envoltorios dentro de cada valija, con un peso total equivalente a unas 75 libras. Además de la droga, los investigadores aseguraron un dispositivo de rastreo y las etiquetas de identificación del equipaje con los datos vinculados al sospechoso.

Iba a tomar una vacaciones

El basquetbolista declaró a los investigadores que vivía y jugaba profesionalmente en Tailandia desde octubre de 2025, y aseguró que viajó a Nigeria de vacaciones con la intención de hacer contactos profesionales para su carrera. Sin embargo, un examen forense a su teléfono móvil arrojó información que lo vincula con el envío y sugiere que conocía y participaba en la operación de tráfico, señalamientos que aún no se ponen a prueba ante un tribunal.

¿Quién es Greene Da’monte Khiree y en qué equipos jugaba?

Los registros deportivos ubican a Khiree como base armador. Inició su etapa universitaria en Reinhardt University (como reserva durante la temporada 2017-18) y luego disputó parte de una campaña en South Georgia Technical College. En el circuito semiprofesional de Estados Unidos, destacó en el ciclo 2023-24 como máximo anotador de los Georgia Bombers, promediando 26.3 puntos por partido según Basketball Job Market.

En su paso por Tailandia, integró las filas de los Buriram Boars (2025-26), del Fully Feared BC y de los Pattani Raptors en la liga Premier masculina, equipo con el que registró su última aparición el 7 de noviembre durante una derrota de 102-81 frente a los Buriram Broncos.