VIDEO: Delincuente usa a su bebé como escudo durante persecución

En Florida, Estados Unidos, un delincuente, identificado como Brandon Leohner, de 27 años de edad, utilizó a su bebé de un año de edad como escudo humano para protegerse durante una persecución policial.

El incidente ocurrió en Palm Coast, cuando las autoridades de Florida recibieron una llamada para denunciar el secuestro de un bebé de un año, por lo que la policía comenzó la búsqueda.

El delincuente se había llevado a su propio hijo pero sin el permiso de la mamá, por lo que el acto fue calificado como un secuestro.

Los policías lograron dar con el delincuente, quien manejaba a exceso de velocidad sobre la carretera, portaba un arma y llevaba a su hijo sin autorización.

El hombre se detuvo en un restaurante de comida rápida, hasta donde llegaron los oficiales para detenerlo, pero el delincuente se resistió y comenzó a huir.

Un hombre puso en riesgo la vida de su propio hijo con tal de que no lo arrestaran 🤬👶 @juanmapregunta nos cuenta esta historia #AquíEntreNos

Con información de @DeZeiZei 🔎 pic.twitter.com/a3DrekUqOz — Hechos Aquí Entre Nos (@TvAquiEntreNos) October 6, 2022

Delincuente usa a su hijo como escudo humano

Un agente y su perro lo persiguieron, mientras otro oficial lo amenazó con una pistola de descargas eléctricas. En ese momento, al sentirse acorralado, el hombre tomó a su bebé y lo utilizó como escudo humano para evitar a las autoridades

Sin embargo, el oficial realizó una descarga eléctrica certera, el delincuente cayó al suelo. El bebé salió ileso y los policías lo recogieron de inmediato para ponerlo a salvo.

El sujeto ahora enfrenta cargos por secuestro de un menor y usarlo como escudo humano, así como negligencia infantil con daños.

Además de resistencia al arresto con violencia y conducción imprudente, sin determinar aún si hubo violencia doméstica.

Por lo que, para salir de la cárcel de Florida deberá pagar una multa equivalente a más de un millón de pesos mexicanos.

