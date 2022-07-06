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Delincuente roba un auto y causa persecución en Carolina del Norte

Un delincuente inició una persecución en Carolina del Norte tras robar una camioneta, durante su huida chocó contra dos vehículos y se robó 3 autos más.

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|Twitter @DimeLaVerdadNow

Escrito por: Azteca Noticias

La policía de Estados Unidos inició una persecución en calles de Charlotte, Carolina del Norte, para detener a un presunto delincuente, tras recibir el reporte del robo de un auto en un centro comercial. La persecución se prolongó durante dos horas, hasta que el sujeto se entregó a las autoridades luego de verse rodeado.

De acuerdo con medios locales, el hombre robó al menos cuatro vehículos y chocó contra dos autos durante su huída, hasta que el impacto contra uno de los coches lo obligó a detenerse y entregarse a la policía.

Un helicóptero de la policía comenzó la persecución tras recibir el reporte del robo de una camioneta. Después, el sujeto se estacionó en una tienda de autoservicio, salió de la camioneta y robó otro auto en el que continuó su huida de la policía.

Posteriormente, el delincuente chocó contra un auto y robó otra camioneta, mientras las autoridades seguían persiguiéndolo. El delincuente se metió en calles en sentido contrario, se pasó los semáforos en rojo sin ninguna precaución para evadir a las autoridades, incluso se metió a una vía rápida con tal de escapar.

Policía detiene a delincuente tras persecución en Carolina del Norte

Finalmente, el delincuente chocó contra otro auto en una intersección al pasarse un alto, lo que le impidió seguir circulando. El hombre se bajó de la camioneta con las manos en alto, en señal de rendición.

En los videos se puede ver que el sujeto intentó correr tras chocar el auto, sin embargo, al notar que no tenía oportunidad, levantó las manos y se rindió.

Las autoridades lograron detener al delincuente, lo sometieron y después lo esposaron. Se desconoce los cargos que enfrentará el detenido tras la persecución en Carolina del Norte.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron heridos por los múltiples choques que ocasionó el delincuente durante la persecución en calles de Carolina del Norte.