Delincuentes se disfrazan de policías para robar un negocio en Perú

Un grupo de delincuentes se disfrazó de policías para poder entrar a un negocio de comida para mascotas sin levantar sospechas y después asaltarlo. El hecho ocurrió en Lima, Perú.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad del estacionamiento y las internas del negocio. En las imágenes se pudo ver a ocho delincuentes vestidos como policías, completamente uniformados.

Los ocho delincuentes se bajaron de un carro blanco perfectamente uniformados como policías de Perú, con gorras y chalecos que parecían oficiales, caminaronhasta el negocio donde robaron alrededor de 190 mil soles, equivalente a 992 mil pesos mexicanos.

⛓️ Bajan apurados de este auto blanco: ocho policías perfectamente uniformados... pero no se dejen engañar, son delincuentes que se disfrazaron para robar una tienda de alimento para mascotas en #Perú.



📹 (Alianza Informativa Latinoamericana) pic.twitter.com/z10sTSfi5F — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2022

Así fue el asalto cometido por falsos policías

De acuerdo con la dueña del negocio, los ocho delincuentes disfrazados de policías ingresaron al local y ella pensó que eran compradores; sin embargo unos segundos después la encañonaron con sus armas.

Los falsos policías inmediatamente ataron a la dueña del negocio, a su hijo y a todos los trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del asalto.

En menos de cinco minutos los delincuentes lograron revisar cada rincón del negocio y se apoderaron de 190 soles (992 mil pesos mexicanos) además de varios objetos de valor.

Los ocho delincuentes vestidos como policías lograron darse a la fuga tras el asalto. Posteriormente, las víctimas lograron liberarse y denunciaron el hecho ante las autoridades locales.

La policía de Perú ya comenzó una búsqueda para dar con estos delincuentes y esperan que con ayuda de las imágenes puedan dar pronto con ellos. Asimismo, alertaron a la ciudadanía sobre esta nueva modalidad de robo en la región.

