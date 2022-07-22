Hombre se viste de abuelita para asaltar un banco en Estados Unidos

Un hombre disfrazado de abuelita ingresó al banco Chase Bank en McDonough, Georgia, Estados Unidos, y lo asaltó a mano armada, indicaron las autoridades del país.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio y el asalto quedó grabado en las cámaras de seguridad del banco. En el video se vio al hombre entrar al banco vestido con una peluca blanca, guantes de color naranja, un vestido de flores, y tenis blancos. El sospechoso también llevaba un cubrebocas negro.

Describieron que el sospechoso es un hombre negro, de aproximadamente 1.88 centímetros de alto y delgado. Las autoridades compartieron las imágenes del sujeto.

El Departamento de Policía de McDonough informó que el hombre estaba disfrazado de abuelita y se acercó a uno de los cajeros, en ese momento le entregó una nota en la que decía que portaba un arma de fuego y que le entregara una suma de dinero.

“El 18 de julio de 2022, robaron en el Chase Bank ubicado en 323 Jonesboro Rd en McDonough, GA. El sospechoso ingresó al banco y presentó una nota exigiendo dinero. El sospechoso le dijo al cajero que tenía un arma”.

La policía de McDonough añadió que el hombre disfrazado de abuelita salió del banco después de recibir el dinero del asalto y huyó en un auto blanco sin placas. Por lo que las autoridades solicitaron a la ciudadanía comunicarse con ellos en caso de tener alguna información sobre el delincuente.

Delitos cometidos por hombres vestidos de mujer

Esta no es la primera vez que un hombre se viste de mujer para cometer un delito y pasar desapercibido en Estados Unidos.

El caso más reciente fue el del tiroteo en Highland Park, Illinois, donde el atacante, identificado como Robert Crimo III, se disfrazó de mujer para poder despistar a la policía y así huir luego del tiroteo durante el desfile por el 4 de julio.

En un principio las autoridades señalaron que buscaban a un hombre delgado con cabello largo, sin embargo, imágenes reveladas horas después, mostraron a Crimo vestido como mujer, de esta manera logró escapar entre la multitud.

