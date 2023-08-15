Un hecho inédito se vivió en Goodhue, una pequeña ciudad al sur de Minnesota, luego de que todo el departamento de policía, incluido el jefe, renunciaron tras no atender las exigencias de salario.

La alcaldesa de la ciudad, Ellen Anderson Buck, ofreció detalles sobre la sorpresiva renuncia del cuerpo policial, aseguró que el Departamento de Policía de Goodhue tomó las decisión por los problemas de sueldo que existen en la ciudad y se mostró sorprendida.

“Creo que todos estamos un poco sorprendidos por eso, pero somos resistentes y vamos a seguir adelante”, dijo Buck.

¿Quiénes van a suplir a la policía de Minnesota tras renunciar?

A pocas horas de la renuncia masiva de policías, las autoridades se reunieron para discutir las alternativas que tomarán ante la falta del cuerpo policial, por esto se planteó que buscarán nuevas opciones como recomendación de los abogados.

“Dado que nuestro departamento de policía entregó las renuncias, nuestro abogado de la ciudad recomendó que en este momento debemos buscar nuestras otras opciones”, dijo Anderson Buck.

Buck agregó que se mantiene en constante comunicación con la Oficina del Sheriff de Goodhue, por lo que se reunirán el miércoles para discutir cómo elegirán a los nuevos policías al tiempo que darán una transición “muy fluida”.

¿Contratarán nuevos policías en Minnesota?|Pexels.

Ciudad de Minnesota buscará reconstruir su departamento de policía

Se desconoce si los policías que renunciaron volverán a la institución; sin embargo, la alcaldesa dejó en claro que buscará reconstruir su departamento de seguridad, de igual manera debatirán los salarios, pues consideran son bajos y muy pocas personas buscarán arriesgar su vida.

Actualmente, se liberaron 202 vacantes para oficial de policía en Minnesota, por lo que comenzarán el proceso de reclutamiento para elegir a personal calificado, el 23 de agosto, momento en el que se espera tener una solución a corto plazo para la cobertura policial de la ciudad, aunque alertaron que la ciudad no correrá riesgo y se mantendrá segura en los siguientes días.