Dan sentencia a Derek Chauvin: 22 años de cárcel por homicidio de Floyd

Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis acusado del homicidio de George Floyd, recibió este viernes una sentencia de 22.5 años de cárcel.

Derek Chauvin recibió la sentencia de 22 años y medio de prisión, a pesar de que los fiscales habían solicitado que fueran más de 30 años por la muerte de George Floyd.

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Además, Derek Chauvin, de 45 años de edad, podría obtener la libertad condicional por buen comportamiento cuando cumpla 15 años de prisión, es decir, dos tercios de la sentencia.

El juez Peter Cahill fue quien dictó la sentencia contra Derek Chauvin en una sesión en el tribunal del condado de Hennepin, en donde el expolicía de Mineápolis fue hallado culpable del asesinato de George Floyd por un jurado en abril pasado.

“Quiero dar mis condolencias a la familia Floyd”. El expolicía #DerekChauvin se dirige por primera vez a la familia de George Floyd, momentos antes de la sentencia. Añade que habrá información futura de interés y espera les de “paz mental” pic.twitter.com/E5rnK4xqlo — Dori Toribio (@DoriToribio) June 25, 2021

Asimismo, tomaron la palabra varios familiares de George Floyd y se proyectó el video de la hija pequeña, Gianna, de siete años, diciendo que echaba de menos a su padre y por primera vez, se pudo escuchar a la madre del ex policía condenado.

La madre de Derek Chauvin, Carolyn Pawlenty, quien calificó a su hijo como “un buen hombre”, dijo que la sentencia en contra de Dereck Chauvin sería también en contra de ella.

“No dicto la sentencia basándome en la opinión pública ni intento enviar ningún mensaje con ella”, dijo el juez Peter Cahill, en tanto, Derek Chauvin dio el pésame a la familia de George Floyd antes de recibir su sentencia.

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Derek Chauvin condenado a 22,5 años de prisión por el asesinato de George Floydpic.twitter.com/4u6SFE0C65 — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) June 25, 2021

¿Quién es Derek Chauvin en caso George Floyd?

Derek Chauvin era un policía de Minneapolis que cobró relevancia por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió durante una detención. Su nombre fue el estandarte de las protestas por la brutalidad policiaca en contra de las personas de color.

“No puedo respirar” fueron las últimas palabras que dijo George Floyd, mientras la rodilla de Derek Chauvin lo mantenía sometido en el suelo.

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La detención de Derek Chauvin contra George Floyd se dio porque una tienda de Minneapolis reportó a la policía que el afroamericano habría pagado con un billete de 20 dólares aparentemente falso.

Aunque en principio George Floyd puso resistencia a la detención de Derek Chauvin y otros dos agentes, cuando fue inmovilizado en el suelo, el afroamericano pidió que lo dejaran respirar, no obstante, la presión continuó.

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