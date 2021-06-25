Derrumbe de edificio en Miami: suman 4 muertos y 159 desaparecidos

En Miami, Estados Unidos, las autoridades elevaron la cifra de muertos a cuatro y a 159 desaparecidos, entre ellos varios latinos, tras el derrumbe de un edificio residencial durante la madrugada del jueves, por lo que continúan las labores de rescate en la zona.

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Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, dijo que la cantidad de personas desaparecidas había aumentado desde las 99 iniciales y que tres cuerpos más fueron sacados de los escombros del edificio durante la noche.

Levine Cava declaró que mantienen "la esperanza de hallar a personas con vida" y la búsqueda entre la montaña de escombros va a continuar a pesar del "extremo riesgo" que significa para los rescatistas.

El jueves, los equipos de búsqueda detectaron sonidos de golpes y otros ruidos en las ruinas del edificio, pero ninguna voz proveniente de los montículos de escombros.

El portavoz de los bomberos de Miami-Dade dijo que los sonidos pueden deberse a movimientos de los materiales amontonados y es en esos lugares donde se busca con más detenimiento por los más de 100 rescatistas que trabajaban por turnos la noche del jueves.

Los equipos de rescate abrieron en el estacionamiento del edificio un túnel en la montaña de escombros y trabajan con perros adiestrados y equipos de sonar para dar con señales de vida.

Joe Biden emite declaratoria de emergencia por derrumbe de edificio

En Washington, el presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia y ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta estatales y locales.

"La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre", dijo la Casa Blanca.

FEMA podrá así movilizar y proveer del equipamiento y los recursos para ayudar en esta emergencia.

El edificio, de 12 plantas y 136 apartamentos y situado en primera línea de playa, fue inaugurado en 1981 y acaba de pasar una inspección obligatoria por sus 40 años.

