VIDEO: Hay al menos 51 desaparecidos por derrumbe de edificio en Miami

La madrugada de este jueves se registró el derrumbe de un edificio residencial de 12 pisos en Miami, que fue captado en video por las cámaras de seguridad de un inmueble cercano, lo que movilizó a cientos de bomberos y socorristas que buscaron entre toneladas de escombros a las víctimas de este accidente.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el inmueble colapsó, dejando al menos un muerto y 51 desaparecidos, de acuerdo con las autoridades.

Te puede interesar: VIDEO: Sismo en Perú sorprende a conductores durante programas en vivo

En la grabación se aprecia que la parte central del edificio residencial se derrumba, provocando una gran nube de polvo, mientras que uno de los extremos del inmueble, hasta ese momento de pie, también se viene abajo.

➡️ #AHORA | Se derrumba un edificio residencial de 12 pisos en Surfside, Florida. Hay decenas de desaparecidos. pic.twitter.com/uEu4ifhvH0 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2021

Sally Heyman, comisionada del condado de Miami, dijo que los funcionarios no han podido comunicarse con 51 personas que presuntamente viven en el inmueble, habitado por familias y visitantes que pasan los meses del invierno en Florida.

Tenemos 51 personas que se supone que habían estado allí, pero uno no sabe entre las vacaciones y otras cosas, así que todavía estamos esperando. La esperanza sigue ahí, pero está menguando Sally Heyman

De acuerdo con Reuters, un oficial de bomberos confirmó que luego del derrumbe, 35 personas fueron rescatadas del inmueble, localizado en Surfside, Florida, justo al norte de Miami Beach.

El temor es que el edificio residencial se desplome completamente mientras se realizan las tareas de rescate, dirigidas por los bomberos, a quienes Daniella ava Levine, alcaldesa del condado Miami-Dade, agradeció su valentía.

|Crédito: Reuters

Autoridades de Miami se preparan para recibir malas noticias por edificio colapsado

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que es posible que se encuentren más víctimas entre los escombros, luego del derrumbe del inmueble “Chaplain Towers”, construido frente al mar en 1981.

“Esperaremos lo mejor en términos de recuperaciones adicionales, pero nos estamos preparando para algunas malas noticias ante la destrucción que estamos viendo”, reconoció DeSantis, citado por Reuters.

Thank you to those who have responded to the tragic building collapse in Surfside. These first responders saved lives. The state has emergency response personnel on site and will assist in any way it can. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 24, 2021

El “Champlain Towers” tenía más de 130 departamentos, aproximadamente 80 de los cuales estaban ocupados; sin embargo, no está claro cuántas personas estaban dentro a la hora en que todo un lado del edificio colapsó y cayó al suelo en Miami.

“Es difícil imaginar cómo pudo haber sucedido esto”, declaró el alcalde de Surfside, Charles Burkett, quien dijo que “los edificios simplemente no se caen”.

Detalló que en el edificio residencial se estaban realizando trabajos de construcción en el techo, pero no se ha podido confirmar si el proyecto involucró equipos pesados.

Te puede interesar: Juicio de Britney Spears termina sin decisión sobre tutela