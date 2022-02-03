Mueren 5 personas tras derrumbe de desechos en una mina en India

Al menos cinco personas murieron en India tras el derrumbe de una pila de desechos que cayó sobre los lugareños cuando intentaban sacar carbón de una mina abandonada, la cual es propiedad de la estatal Coal India Ltd en el estado oriental de Jharkhand.

La policía de India explicó que el percance ocurrió el pasado martes en la noche en Gopinathpur, en el distrito de Dhanbad. Las autoridades añadieron que ninguna de las cinco personas fallecidas eran mineros profesionales.

Por su parte el ministro de estado de Jharkhand, Alamgir Alam, indicó que la administración local está intentando esconder el accidente, sin embargo, aseguró que tomará cartas en el asunto para exponer las negligencias del caso y hallar una solución.

"Recibí la información de la muerte de cinco personas ayer. Nos llamó la atención que la administración local está tratando de esconder el asunto debajo de la alfombra. Tomaremos medidas. La negligencia debe ser expuesta y también se debe encontrar una solución. para que tales accidentes no se repitan", declaró el ministro de estado de Jharkhand, Alamgir Alam, tras el derrumbe de la mina en India.

En la #India se derrumbó una mina de carbón abandonada propiedad del gobierno, una pila de desechos cayó sobre los lugareños que intentaban sacar el mineral. La minera confirmó la muerte de 5 personas. pic.twitter.com/nLrS6Q0RgA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 2, 2022

Derrumbes de minas son comunes en India

Aunque el número total de accidentes disminuyó progresivamente en India , la minería del carbón sigue siendo una de las profesiones más peligrosas del país. Un minero de carbón murió en el trabajo cada 12 días en promedio durante el 2020, según datos del gobierno.

Apenas el pasado 1 de enero, India inició el año con el deslizamiento de tierra en una zona minera en el estado de Haryana, al norte de India, que dejó en total 18 personas muertas.

También en diciembre del año pasado, el derrumbe en una mina de carbón en el este de India que mató al menos a 10 trabajadores y varios más quedaron bajo los escombros. El accidente ocurrió en la mina Lalmatiadel distrito de Goffa, en el estado de Jharkand.

Y en agosto del 2021, murieron 13 personas por un derrumbe en una zona montañosa en el Himalaya, en el norte de la India.