Deslizamiento de tierra en Myanmar sepulta a decenas de mineros

Aumentó a 4 el número de personas muertas por un deslizamiento de tierra de una mina de jade en el estado de Kachin de Myanmar. Residentes locales han señalado que un total de cien mineros se encontraban en la zona en el momento del suceso, si bien no hay una cifra oficial debido a que trabajaban de forma irregular y no hay un registro sobre el número de entradas y salidas en la zona.

Se estima que unas 80 personas fueron arrastradas a un lago después del incidente.

Decenas de heridos por el colapso de la mina

25 mineros resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un hospital. Unos 200 rescatistas intensifican los esfuerzos para buscar a los desaparecidos.

El deslizamiento de tierra tuvo lugar en la región de Hpakant, del estado de Kachin, Myanmar a las 4:00 (hora local) del 22 de diciembre.

Según se presume, el accidente fue provocado por un desbordamiento de los escombros, fundamentalmente de tierra y rocas, arrojados por los camiones en la mina cielo abierto.

Situación precaria de los trabajadores

La situación precaria de los mineros, el exceso de material y las fuertes lluvias provocan derrumbes inesperados.

"Estamos trabajando juntos en seis grupos de búsqueda. Buscamos casi todo el día de ayer y terminamos los trabajos por la tarde, pero sólo encontramos dos cuerpos", ha dicho un miembro de los equipos de rescate en declaraciones a la emisora Democratic Voice of Burma.

A pesar de que la junta militar, en el Gobierno de Myanmar desde febrero de este año, prohibió la excavación en este tipo de minas, cientos de mineros que han sufrido la pobreza agravada por la pandemia han llegado en temporada lluviosa para trabajar allí.

Myanmar produce hasta el 90 por ciento del jade del mundo

El suceso tuvo lugar apenas unos días después de que otras diez personas fueran dadas por desaparecidas después de que un camión de transporte fuera sepultado por otro derrumbe en esta misma zona del país asiático. Hasta el momento se han hallado cuatro cuerpos.

Los deslizamientos de tierra son un fenómeno bastante común en Hpakant.

El deslizamiento de tierra más reciente ocurrió en una mina en Kachin en julio de 2020 y cobró más de 170 vidas.

En 2015, un deslave acabó con la vida de 115 personas en esa misma región. Muchos trabajadores migrantes en la región de Hpakant ganan dinero recogiendo grandes rocas descartadas por los mineros para intentar encontrar en ellas piedras de jade.

Corrupción en el sector del jade

“La corrupción en el sector del jade alcanza a los más altos rangos del Ejército, incluida la familia del comandante en jefe Min Aung Hlaing”, líder del golpe de Estado perpetrado el pasado 1 de febrero, publica en un informe Global Witness, oenegé especializada en destapar prácticas corruptas.

Según la organización, la asonada provocó “una nueva ola de violencia” en el sector, “lo que demuestra el peligro de los actores armados que controlan esta industria minera de miles de millones de dólares”.

“El sector del jade se ha vuelto más corrupto que nunca, ha avivado el conflicto violento en el país y ha ayudado a llenar las arcas de los militares, incluida la familia de Min Aung Hlaing”, apunta el informe titulado “Jade y conflicto: el círculo vicioso de Birmania”.

En 2016, a su llegada al gobierno, el partido Liga Nacional para la Democracia (LND) suspendió todas las licencias de explotación de jade como primer paso para reformar el sector, pero el informe revela que los altos cargos del Ejército y empresas vinculadas a ellos o sus aliados ignoraron la prohibición.

