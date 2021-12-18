Rescatan a 20 mineros atrapados en mina de carbón inundada en China

Equipos de rescate lograron sacar a 20 mineros atrapados con vida y dos muertos que llevaban más de 30 horas encerrados en una mina de carbón inundada en la ciudad de Xiaoyi, en China.

Los mineros rescatados fueron enviados a hospitales, explicó la agencia, aunque se desconoce el estado de salud de los 20 hombres.

Durante el rescate participaron cerca de 400 personas que tuvieron dificultades para sacar a los mineros atrapados debido a que las autoridades de China no tenían información precisa sobre el terreno en el que se encuentra la mina.

Los rescatistas utilizaron varias tuberías e instalaron bombas para drenar la mina, hasta que el agua del lugar descendió 2.1 metros y pudieron sacar a los 20 mineros atrapados.

Después de más de 30 horas de trabajo, el equipo de rescatistas logró tener contacto con los mineros atrapados y sacaron al primer trabajador alrededor de las 14:25 horas de este viernes.

Mineros quedan atrapados en mina de carbón en China

El pasado miércoles, los mineros quedaron atrapados cuando extraían carbón de forma ilegal, informaron las autoridades de China.

Las autoridades de la provincia de Shaanxi, donde ocurrió el accidente de la mina, anunció que comenzarán una ronda de vigilancia con la finalidad de terminar la minería ilegal en el lugar.

Entre las medidas incluyen supervisar que las empresas mineras no sobrepasasen sus cuotas de producción de carbón, para evitar que realicen más trabajo en minas ilegales que pongan en riesgo a los trabajadores.

Agregaron que esta práctica es un problema persistente en China, a pesar de los esfuerzos del gobierno para acabar con ella.

La minería ilegal es una práctica especialmente común en esa región, ya que es considerada una de las mayores productoras de carbón en China.

Tras el accidente en el que quedaron 20 mineros atrapados, el departamento de seguridad de China informó que siete personas fueron detenidas como sospechosas de participar en la práctica ilegal de ese día.

