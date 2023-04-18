VIDEO: Derrumbe de un estacionamiento en Nueva York deja un muerto y varios heridos

El derrumbe de un estacionamiento en el Bajo Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, dejó al menos un muerto y varios heridos. Cuerpos de primeros auxilios se encuentran en el lugar para atender la emergencia.

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que hay personas atrapadas bajo los escombros, por lo que ya trabajan en el rescate, utilizando perros, drones y robots para moverse dentro de las ruinas del edificio.

"Los miembros del FDNY están operando en la escena del colapso de un estacionamiento. Se confirma 1 persona muerta y otras 5 fueron transportadas. Se están realizando búsquedas adicionales", escribió el departamento de bomberos en sus redes sociales.

FDNY members are operating at the scene of a parking garage collapse. 1 person is confirmed dead and 5 others were transported. Additional searches are underway. pic.twitter.com/wiXQxUrfLy — FDNY (@FDNY) April 18, 2023

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, acudió al lugar para estar informado sobre la situación y solidarizarse con los heridos y confirmó la muerte de una persona, mediante un mensaje compartido en redes sociales.

"Lamentablemente, perdimos una vida. Mientras continuamos buscando en el sitio, en este momento tenemos la esperanza de que no haya otras personas atrapadas en la estructura".

Adams añadió que los bomberos lograron rescatar con vida a cinco personas del colapso parcial de un estacionamiento en Ann Street entre Nassau y William; quienes fueron llevados a un hospital para ser atendidos.

Kazimir Vilenchik, comisionado interino del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, indicó que el estacionamiento siniestrado era un edificio de cuatro pisos que se derrumbó hasta el sótano.

Videos del derrumbe de un estacionamiento en Nueva York

En redes sociales circularon videos donde se pudo apreciar el estacionamiento colapsado con múltiples vehículos dañados.

🔴#URGENTE | El derrumbe de un estacionamiento en el Bajo Manhattan, #NuevaYork, #EstadosUnidos, dejó al menos un muerto y varios heridos.



Cuerpos de primeros auxilios se encuentran en el lugar para atender la #emergencia



👉https://t.co/INfe3BcxL7 pic.twitter.com/OCrY38aalC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

En un segundo video, la cámara de seguridad de un automóvil captó el momento exacto del derrumbe del estacionamiento.

El alcalde neoyorquino indicó que los socorristas trabajan con toda la tecnología innovadora con la que cuentan, sin embargo, las operaciones de rescate tardarán toda la noche. También aseguró que se está llevando a cabo una investigación sobre cómo sucedió el derrumbe de un estacionamiento.