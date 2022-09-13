VIDEO: Desalojan el Capitolio tras activarse la alarma de incendio

La tarde de este martes, el Capitolio tuvo que ser desalojado luego de que comenzara a sonar la alarma de incendios. Visitantes y congresistas tuvieron que salir del lugar.

Las autoridades del Capitolio ya investigan qué fue lo que pasó. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente podría estar relacionado con un problema en las tuberías del Capitolio.

La presidenta de la Cámara de la Cámara de Representantes también fue evacuada del Capitolio. A los visitantes y congresistas se les permitió el reingreso al edificio poco después.

Fire alarm has forced evacuation of the Capitol Visitors Center. We tried to stay and work but police have now told us we have to leave.



We are now in the Capitol building itself. pic.twitter.com/Bsszs8zmA5 — Scott Wong (@scottwongDC) September 13, 2022

Desalojan el Capitolio

El reportero Scott Wong de NBC indicó en sus redes sociales que la alarma de incendio comenzó a sonar de pronto, sin que supieran que estaba pasando, el persona de seguridad del Capitolio los obligó a evacuar el edificio.

"La alarma de incendio ha forzado la evacuación del Centro de Visitantes del Capitolio. Intentamos quedarnos y trabajar, pero ahora la policía nos ha dicho que tenemos que irnos. Ahora estamos en el propio edificio del Capitolio", compartió en su cuenta de Twitter.

La alarma de incendio comenzó a sonar en un subsuelo del Centro de Visitantes del Capitolio, sin que supieran qué la había activado.

Pelosi abandonando el Capitolio pic.twitter.com/02SqkAjGxa — 6w (@6w_es) September 13, 2022

En redes sociales periodistas, congresistas y visitantes compartieron imágenes del momento en que fueron desalojados del Capitolio mientras la alarma de incendio sonaba.

En las imágenes se pudo ver a Nancy Pelosi salir del Capitolio escoltada por su equipo de seguridad, la presidenta de la Cámara de Representantes fue llevada al edificio central del Capitolio.