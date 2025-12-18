“Es un maestro ejemplar": Desaparece profesor de primaria en Huajicori, Nayarit

A 24 horas de la desaparición del maestro, Agustín Plata Quintero, en el municipio de Huajicori, la Fiscalía de Nayarit emitió una ficha de búsqueda este 18 de diciembre, luego de que la familia denunciara que sujetos armados se lo habrían llevado a la fuerza.

¿Qué pasó con el maestro Agustín Plata en Huajicori, Nayarit?

El docente de 36 años fue "levantado" durante el miércoles 17 de diciembre de 2025, cuando se dirigía a su centro de trabajo, según denunciaron familiares mediante redes sociales.

De acuerdo con versiones difundidas, Agustín fue interceptado en el territorio de Huajicori, una zona que desde hace meses se considera un punto rojo por la ola de violencia en caminos serranos.

Medios locales apuntan que en dicho municipio, diversos maestros de la región han reportado ser víctimas de amenazas directas para abandonar las escuelas, debido a grupos criminales que disputan le región.

El maestro de primaria vestía una camiseta de tirantes blanca y un short blanco con bolsas laterales al momento de desaparecer. Como seña particular, familiares señalaron una cicatriz notable en el abdomen, producto de una cirugía de apéndice ocurrida años atrás.

SNTE exige la aparición con vida de Agustín Plata Quintero

La Sección 49 del SNTE emitió un comunicado urgente dirigido al gobernador, a la fiscalía estatal y a la ciudadanía, exigiendo que se activen de inmediato los protocolos de búsqueda y se garantice su aparición con vida.

La organización sindical señaló que brindará acompañamiento a la familia, con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

“Confiamos en que las autoridades competentes realicen investigaciones prontas y exhaustivas, con pleno respeto a los derechos humanos”, expresó el sindicato.

Inseguridad en Nayarit: cifras de 2025

Datos oficiales de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señalan que el 51.3% de la población de 18 años y más en Nayarit señala la inseguridad como el principal problema de la entidad.

Aunque autoridades han reportado una disminución en homicidios dolosos durante 2025, la realidad es que las comunidades serranas denuncian extorsiones, amenazas y presencia constante de grupos criminales.

La ficha de búsqueda del docente continúa activa. Por lo que cualquier persona que cuente con información puede comunicarse de forma anónima a los números de emergencia disponibles, como el 911.