Más de 110 desaparecidos por deslaves e inundaciones en Brasil

El número de muertos por los deslaves e inundaciones ocurridas durante la semana pasada en la ciudad de Petrópolis en Brasil, llegó a 176, informó la defensa civil del estado de Río de Janeiro, con más de 110 desaparecidos.

La lluvias torrenciales en la ciudad de la era colonial superaron el promedio de todo el mes de febrero, provocando deslaves de tierra que inundaron calles, destruyeron casas, arrastraron autos y autobuses, además de que dejaron cortes de cientos de metros de ancho en las laderas de las montañas de la región.

Los residentes describieron la agonía de esperar noticias sobre sus amigos y familiares desaparecidos. "Vivo aquí desde hace 16 años. Perdí a mi madre de 83 años, a un sobrino de 11 años y a una sobrina de 13 años que todavía está enterrada bajo los escombros. Estoy viviendo una pesadilla no tengo adónde ir", señaló Iva Machado, residente de 62 años.

▶️ TERRIBLE | 😭



💀 Asciende a 136 la cifra de muertos tras lluvias intensas en Petrópolis, Brasil. 🇧🇷📍



👉 Mientras una parte de la región arde en llamas, 🔥 otra se inunda. 😱 pic.twitter.com/gJVFXL2hDD — DELPY 📱🎬 (@delpynews) February 19, 2022

Muertos y desaparecidos tras deslaves e inundaciones de Petrópolis, Brasil

En respuesta al desastre, varios estados de Brasil han enviado refuerzos para ayudar a buscar a los desaparecidos, además de limpiar los escombros junto con el departamento de bomberos de Río de Janeiro tras la fuerte tormenta registrada.

Las lluvias del martes de la semana pasada, fueron las más intensas registradas desde el año de 1932 en Petrópolis, un destino turístico ubicado en las colinas del estado de Río de Janeiro, conocido popularmente como la "Ciudad Imperial" por ser la escapada veraniega de la realeza de Brasil durante el siglo XIX.

Conforme al Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, las previsiones meteorológicas para Petrópolis prevén días nublados con lluvias aisladas, lo que podría dificultar las labores de rescate.

Desde el pasado mes de diciembre, las fuertes lluvias han provocado inundaciones y deslaves mortales en gran parte de Brasil, al tiempo que amenazan con retrasar las cosechas y obligan a suspender brevemente las operaciones mineras en el estado de Minas Gerais, justo al norte de Río.