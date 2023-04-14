AMLO da a conocer las razones de desaparición de Financiera Rural y Notimex

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer las razones de la desaparición de Financiera Rural y también de la agencia de noticias Notimex, sobre las que se dio a conocer el pasado 13 de mayo.

"Se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma, de manera directa y no queremos que se permita o se de pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente". El caso de la Financiera Rural ya estaba dañada desde que llegamos", aseveró AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aclaró que autoridades de la Secretaría del Trabajo se reunirán con trabajadores de #Notimex para acordar en un futuro liquidaciones pic.twitter.com/HlhnwvSOM6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2023

En ese sentido, destacó que la desaparición de Financiera Rural se decidió para evitar malas prácticas ante el apoyo que los productores reciben de forma directa de la Federación. Aunado a ello, indicó que todo lo que tiene que ver con créditos lo va a tomar la Financiera para el Bienestar.

AMLO dio a conocer que no necesita una agencia de noticias|Facebook Notimex

AMLO asegura que su gobierno no necesita una agencia de noticias

Sobre la desaparición de Notimex, el presidente AMLO aseveró que su gobierno no necesita una agencia de noticias, ya que se tienen las conferencias mañaneras. "No es algo que nos haga falta, como gobierno, tenemos la mañanera, aunque no le guste a muchos".

Aunado a ello, lanzó halagos hacia la directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, a la cual calificó de "inteligente trabajadora y buena periodista”; incluso, informó que la invitará a permanecer en el gobierno.

¿Qué es Notimex?

Desde finales de 2020, debido a las diferencias entre la representación sindical y la dirección del organismo y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, los trabajadores decidieron irse a huelga. El paro de la agencia de noticias se anunció a través de un comunicado, donde aseveraron que los trabajadores sufren maltrato, violencia de género y repercusiones económicas.

La agencia Notimex nació en los años 60 y pertenecía al Gobierno Federal de México, hasta el pasado jueves se dio la noticia de que AMLO decidió desaparecerla. Específicamente, a propósito de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968, se creó el 20 de agosto la Agencia Mexicana de noticias Notimex, la cual tenía su sede principal en la capital del país.